Налоговая заблокировала счет, что делать: пошаговая инструкция

Блокировка ФНС счета компании или ИП подразумевает «заморозку» конкретной суммы или полное ограничение расходных операций. Чтобы запустить этот процесс, налоговики направляют в банки, в которых у налогоплательщика открыты счета, решение о приостановке операций на основании ст. 76 НК.

Приостановка операций может парализовать нормальную работу бизнеса, поэтому важно знать, как быстро и правильно решить эту проблему.

План действий

1. Получение сведений от банка о приостановке операций или самостоятельная проверка данных в сервисе налоговой службы.

2. Выяснение причин блокировки.

Причины могут быть следующими:

2.1. Несдача отчетности (расчета по страховым взносам, формы 6-НДФЛ или налоговой декларации). В этом случае налоговики блокируют счет через 20 дней после конечной даты, установленной для сдачи отчета.

2.2. Ошибки в представленной отчетности. Когда организация или ИП подали отчетность, но из-за ошибок налоговики ее не приняли и направили уведомление о признании отчетности непредставленной. Если ответить на уведомление в течение 5 дней — сдать корректный отчет, то санкций не будет.

2.3. Несоблюдение способа сдачи отчетности. В п. 3 ст. 80 НК указано, кто из налогоплательщиков и по каким налогам обязан отчитываться только электронно. Например, только в электронной форме сдается декларация НДС, а способ подачи других деклараций (расчетов) зависит от численности персонала (лиц, получавших выплаты) у налогоплательщика. Если нарушить требования НК и сдать отчетность на бумаге — налоговики ее не примут.

2.4. Неуплата налогов (штрафов, пеней) в срок, указанный в налоговом требовании. В данном случае, блокируется только сумма, указанная в требовании. Но если у налогоплательщика несколько счетов, то сумма задолженности будет заблокирована на каждом из них, включая валютные.

2.5. Неотправка квитанции о приеме документов налоговой, которые поступили электронно. К таким документам относятся: требования о представлении документов, пояснений или уведомления о вызове в ИФНС. Операции по счету приостановят, если просрочить отправку квитанции на 10 дней.

3. Устранение причин, вызвавших блокировку счета.

Для решения проблемы нужно:

3.1. Сдать просроченную отчетность.

3.2. Представить отчетность с верными показателями.

3.3. Направить отчетность по ТКС (для этого потребуется заключить договор с оператором электронного документооборота).

3.4. Пополнить счет на сумму задолженности по инкассовому поручению (если перечислить деньги в налоговую напрямую, возникнет переплата, которую потом придется возвращать).

3.5. Отправить квитанцию о приеме электронного документа (ответ на требование).

4. Ожидание снятия блокировки.

Если приостановка операций по счету — следствие несвоевременной сдачи отчетности, то она будет снята на следующий день после того, как компания (ИП) сдаст просроченную декларацию (расчет).

Если средства на счете были заморожены из-за долгов перед бюджетом — налоговики отменят блокировку после того, как банк передаст данные о списании средств. Этот процесс может затянуться.

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Чтобы его ускорить, подайте заявление о разблокировке через личный кабинет компании (ИП) на портале налоговой службы. Для этой операции потребуется квалифицированная электронная подпись.

Как подать заявление

На вкладке «Мои налоги» войдите в раздел «Общая задолженность». Откройте таблицу по сноске «Решения о приостановлении операций по счетам». Выберите нужный пункт и кликните на кнопку: « Направить заявление об отмене приостановления операций по счетам ». Вставьте текст заявления в поле «Содержание». Прикрепите скан-образы документов, которые подтверждают погашение долга перед бюджетом. Кликните «Отправить».

Важно: налоговики вправе заблокировать счет только в определенных случаях. Неправомерные действия ИФНС, как и задержки разблокировки, можно оспорить. Рекомендуем обратиться за помощью к профессиональным юристам.

Чтобы снизить риск блокировки счета соблюдайте простые правила:

вовремя сдавайте отчетность и платите налоги;

при необходимости подключите сервис по сдаче электронной отчетности и обмену документами с ФНС.