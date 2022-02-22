Налоговая заблокировала счет, что делать: пошаговая инструкция

Блокировка ФНС счета компании или ИП подразумевает «заморозку» конкретной суммы или полное ограничение расходных операций. Чтобы запустить этот процесс, налоговики направляют в банки, в которых у налогоплательщика открыты счета, решение о приостановке операций на основании ст. 76 НК.
Приостановка операций может парализовать нормальную работу бизнеса, поэтому важно знать, как быстро и правильно решить эту проблему.
План действий
1. Получение сведений от банка о приостановке операций или самостоятельная проверка данных в сервисе налоговой службы.
2. Выяснение причин блокировки.
Причины могут быть следующими:
2.1. Несдача отчетности (расчета по страховым взносам, формы 6-НДФЛ или налоговой декларации). В этом случае налоговики блокируют счет через 20 дней после конечной даты, установленной для сдачи отчета.
2.2. Ошибки в представленной отчетности. Когда организация или ИП подали отчетность, но из-за ошибок налоговики ее не приняли и направили уведомление о признании отчетности непредставленной. Если ответить на уведомление в течение 5 дней — сдать корректный отчет, то санкций не будет.
2.3. Несоблюдение способа сдачи отчетности. В п. 3 ст. 80 НК указано, кто из налогоплательщиков и по каким налогам обязан отчитываться только электронно. Например, только в электронной форме сдается декларация НДС, а способ подачи других деклараций (расчетов) зависит от численности персонала (лиц, получавших выплаты) у налогоплательщика. Если нарушить требования НК и сдать отчетность на бумаге — налоговики ее не примут.
2.4. Неуплата налогов (штрафов, пеней) в срок, указанный в налоговом требовании. В данном случае, блокируется только сумма, указанная в требовании. Но если у налогоплательщика несколько счетов, то сумма задолженности будет заблокирована на каждом из них, включая валютные.
2.5. Неотправка квитанции о приеме документов налоговой, которые поступили электронно. К таким документам относятся: требования о представлении документов, пояснений или уведомления о вызове в ИФНС. Операции по счету приостановят, если просрочить отправку квитанции на 10 дней.
3. Устранение причин, вызвавших блокировку счета.
Для решения проблемы нужно:
3.1. Сдать просроченную отчетность.
3.2. Представить отчетность с верными показателями.
3.3. Направить отчетность по ТКС (для этого потребуется заключить договор с оператором электронного документооборота).
3.4. Пополнить счет на сумму задолженности по инкассовому поручению (если перечислить деньги в налоговую напрямую, возникнет переплата, которую потом придется возвращать).
3.5. Отправить квитанцию о приеме электронного документа (ответ на требование).
4. Ожидание снятия блокировки.
Если приостановка операций по счету — следствие несвоевременной сдачи отчетности, то она будет снята на следующий день после того, как компания (ИП) сдаст просроченную декларацию (расчет).
Если средства на счете были заморожены из-за долгов перед бюджетом — налоговики отменят блокировку после того, как банк передаст данные о списании средств. Этот процесс может затянуться.
Заблокировали счет? Специалисты Бридж Групп помогут разобраться в ситуации и вернуть доступ к денежным средствам.
Чтобы его ускорить, подайте заявление о разблокировке через личный кабинет компании (ИП) на портале налоговой службы. Для этой операции потребуется квалифицированная электронная подпись.
Как подать заявление
- На вкладке «Мои налоги» войдите в раздел «Общая задолженность».
- Откройте таблицу по сноске «Решения о приостановлении операций по счетам».
- Выберите нужный пункт и кликните на кнопку: «Направить заявление об отмене приостановления операций по счетам».
- Вставьте текст заявления в поле «Содержание».
- Прикрепите скан-образы документов, которые подтверждают погашение долга перед бюджетом.
- Кликните «Отправить».
Чтобы снизить риск блокировки счета соблюдайте простые правила:
- вовремя сдавайте отчетность и платите налоги;
- при необходимости подключите сервис по сдаче электронной отчетности и обмену документами с ФНС.
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