Проверьте ваши договоры с физлицами: трудовые, ГПХ и с самозанятыми

Организациям и ИП нельзя оформлять договор гражданско-правового характера вместо трудового. Но некоторые компании нарушают правила ради выгоды, поскольку по договору ГПХ не надо совершать отчисления на случай болезни, платить отпускные, надбавки за работу в праздники и т. д. Если в результате проверки договор с физлицом признают трудовым, то компания заплатит штраф.

Чтобы избежать проблем, нужно знать отличия трудового и ГПХ договора.

Сфера регулирования: Трудовой договор подпадает под действие Трудового кодекса.

Гражданско-правовой договор регулируется Гражданским кодексом.

Предмет договора

По трудовому договору работник устраивается на определенную должность с конкретными обязанностями. Рабочий процесс зависит от специальности и квалификации работника, а также от его должностных инструкций. Сроки предоставления работником своих услуг не оговариваются, за исключением особых случаев, которые прописаны в законе (замещение отсутствующего сотрудника и т. п.).

Например, продавец-кассир выходит на работу по заранее установленному графику, занимается обслуживанием клиентов и теоретически может занимать эту должность хоть до выхода на пенсию.

По договору ГПХ работник нанимается на конкретный срок (например, на неделю), за который обязуется выполнить определенную работу (например, отремонтировать помещение). При этом главное — это полученный результат, а не процесс его достижения.

Стороны отношений

Трудовой договор заключается между работодателем и работником, который обязан лично выполнять обязанности в соответствии с занимаемой должностью.

Договор ГПХ подписывается заказчиком и исполнителем (подрядчиком). Исполнитель имеет право привлечь помощников для выполнения поставленной задачи (если иное не определено договором).

Интеграция с компанией

По трудовому договору сотрудник принимается в штат, подчиняется уставу предприятия, выполняет свои обязанности, соблюдая режим, под контролем работодателя.

Исполнитель по договору ГПХ не обязан подчиняться уставу компании-нанимателя, для выполнения работ использует время, которое посчитает нужным, и место, которое ему удобно.

Оплата работ

По трудовому договору сотруднику положена ежемесячная заработная плата.

По договору ГПХ заказчик оплачивает вознаграждение за выполненную исполнителем работу — авансом, частями или после подписания акта.

Переквалификация договора ГПХ в трудовой

Договор ГПХ переквалифицируется в трудовой, если допущены следующие ошибки:

Многократное заключение договора с одним и тем же сотрудником в течение продолжительного времени. Это может говорить о непрерывности труда, несмотря на указание в каждом договоре конкретных сроков выполнения работ. Регулярная оплата труда, даже в том случае, когда она происходит на основании актов о выполненных работах. Указание в договоре, что исполнитель обязан выполнять работу лично, подчиняясь распоряжениям заказчика. Указание в договоре, что работа должна выполняться на конкретном месте.

В случае, когда гражданско-правовые отношения становятся похожими на трудовые, к ним применяются нормы трудового права (ч. 4 ст. 11 ТК, ч. 3 ст. 19.1 ТК).

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Основания для переквалификации:

Заявление физического лица, выполняющего работу по договору ГПХ, в адрес заказчика.

Предписание трудовой инспекции, выданное заказчику.

Судебное решение.

Кроме того, переквалификацию договора может инициировать налоговая служба. Если инспекция ФНС, сравнивая показатели заработной отчетности, заметит расхождения между фондами оплаты труда, с которых шли отчисления подоходного налога и страховых взносов, то может запросить копии документов, подтверждающих, что все договоры заключены в рамках закона.

Если доказательства представлены не будут, договор ГПХ переквалифицируют в трудовой, начислят все необходимые налоги, а компании-заказчику выставят штрафные санкции.

Договоры ГПХ с самозанятыми гражданами

С точки зрения организации, нанимать самозанятых по гражданско-правовому договору еще выгоднее, чем обычное физическое лицо. Это связано с тем, что за самозанятых не нужно платить не только страховые взносы, но еще и НДФЛ. Кроме того, «зарплатную» отчетность сдавать не требуется.

Однако, налоговая служба использует специальную скоринговую систему, которая умеет выявлять признаки тех случаев, когда для трудовых отношений был составлен договор ГПХ с самозанятым.

Данная система анализирует из каких источников и с какой периодичностью производятся выплаты, а также изучает, как взаимосвязаны самозанятые, их нынешние клиенты и прежние работодатели. Если система выявляет у компании признаки подмены трудовых отношений, то эта компания попадает в группу риска.

Налоговый орган совместно с трудовой инспекцией может посетить компанию для проведения проверки и, если будут основания, переквалифицировать договор ГПХ в трудовой, что опять-таки повлечет за собой штрафные санкции.

Штрафы

Какие же именно суммы придется отдать на выплату штрафов в случае переквалификации договора ГПХ в трудовой?

В соответствии с ч. 4 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях размер штрафов составит:

для предпринимателей — от пяти до десяти тысяч рублей;

для должностных лиц — от десяти до двадцати тысяч рублей;

для организаций — от пятидесяти до ста тысяч рублей.

В случае повторного нарушения санкции более серьезные:

для ИП — от тридцати до сорока тысяч рублей;

для должностных лиц — дисквалификация от одного до трех лет;

для организаций — от ста до двухсот тысяч рублей.