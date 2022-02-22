Как избежать налоговых рисков с помощью инициативного аудита

Один из факторов устойчивого роста бизнеса — профилактика налоговых рисков. Инициативный аудит — это эффективный инструмент для такой профилактики. Чтобы лучше разобраться в особенностях этой услуги и понять, чем она способна помочь вашему бизнесу, мы поговорили с Юлией Баженовой, партнером Бридж Групп по бизнес-анализу и налоговому консультированию.

Мир не стоит на месте, законы постоянно обновляются, а цифровизация многих процессов привела к тому, что налоговая служба пристально следит за работой компаний. Одна ошибка по невнимательности может принести серьезные штрафы. Аудит помогает следить за тем, чтобы компания вовремя реагировала на изменения в налоговом законодательстве.

Зачем нужен именно инициативный аудит

Следует отличать инициативный аудит от классической аудиторской проверки, которая требует значительных затрат.

Инициативный аудит намного дешевле , поскольку проверяет те блоки, которые выбрал заказчик ( можно выбрать все ). На основе этого аудитор делает заключение и вносит предложения, которые могут использоваться только внутри компании и не требуют предъявления в какие-то контролирующие органы. Более того, инициативный аудит зачастую экономически целесообразнее содержания штата сотрудников, занимающихся подобной проверкой внутри организации.

Кроме того, даже большой штат специалистов не застрахован от ошибок. Любой человек, даже очень профессиональный, может отвлечься или заболеть, в результате по недосмотру возникает ошибка в отчетах. Может возникнуть ситуация, когда новый сотрудник, принимая дела предшественника, что-то упустил. Или у сотрудника может не хватать опыта, например, в нивелировании налоговых претензий. Поэтому все чаще главбухи приветствуют инициативные аудиторские проверки, поскольку это дополнительная страховка от ошибки.

Юлия, скажите, какие ошибки вы чаще всего выявляете во время аудита?

«Часто встречаются ошибки при расчетах заработной платы. В отдельный блок можно объединить ошибки, связанные с расходами: корректность документального оформления, правильность отражения на счетах бухгалтерского учета. И третий важный блок ошибок — правильность расчетов налогов и сборов». Провести экспресс-проверку бухгалтерского и налогового учета

Однако случаются ситуации, когда главный бухгалтер против проведения аудита, считая, что такая проверка — неуместное вмешательство в его работу, а предприниматель все же хочет подстраховаться. Для таких случаев есть возможность «нанять» на работу сотрудника, который сможет проверить интересующую нанимателя область без лишних вопросов и конфликтов в коллективе.

Инициативный аудит можно проводить разово или на регулярной основе:

При разовой проверке можно выбрать период (например, год или три года), участок (бухгалтерский или налоговый учет, охрана труда и т. п.).

При регулярной проверке контроль можно осуществлять раз в квартал перед отправкой налоговых отчетов, что является хорошим подспорьем для главного бухгалтера и обеспечивает руководителю защиту от налоговых рисков.

Получив на руки результаты проведенного аудита, предприниматель сможет исправить выявленные ошибки до обязательной проверки. Кроме того, если обнаружились какие-то факты, способные вызвать сомнения ( например, подрядчик показался проверке неблагонадежным ), следует подготовить доказательства — документальные и фактические, — подтверждающие, что никаких нарушений нет ( в нашем примере, что подрядчик выполнил все работы ).

Благодаря аудиту могут быть обнаружены дополнительные финансовые активы компании, например, в виде переплаты по налогам. Разумеется, компания имеет право вернуть переплату, но, к сожалению, это получается далеко не всегда. По этой причине бухгалтеры крайне неохотно ввязываются в сверки с налоговой.

Некоторые предприниматели считают, что нужно обратиться к влиятельным друзьям, если возникнут трудности. Юлия, что вы скажете по этому поводу?

«Здесь очень хочется напомнить предпринимателям, что разного рода покровительства — это не только неэффективно, но и преследуется по закону».

Основываясь на многолетнем опыте проверок, какие методы защиты бизнеса вы посоветуете? Какое количество проверок нужно провести? Какие дополнительные инструменты подключить?

«Одного универсального решения нет. Но самое эффективное — это применение комплекса мер: внедрение внутренних контрольных процедур и ответственных, инициативный аудит, отслеживание лучших деловых практик. Комплексный подход является лучшей подушкой безопасности».