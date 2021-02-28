Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики
Аркадий Брызгалин
Арбитраж, консалтинг, аудит, издательство, бизнес-образование
Перейти в профиль

Новые размеры недоимки для целей уголовного преследования за налоговые преступления. Самые значимые события 2020

11

В 2016 году в России были установлены новые размеры недоимки для определения «уголовно-правовой» недоимки, т. е. недоимки, которая позволяла бы применять против налогонеплательщика меры уголовно-правового преследования. Те размеры недоимки продержались почти 4 года.

1 апреля Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон № 73-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и ст. 281 УПК РФ», в котором были изменен подход законодателя к определению квалифицирующих признаков деяний, способных повлечь уголовную ответственность за налоговые деликты. Поправки были внесены в примечания ст. 198, 199, 199.1, 199.3, 199.4 УК РФ.

Если ранее, наряду с фиксированными суммами недоимки должна была учитываться еще и доля неуплаченных / уплаченных налогов, то сейчас в УК РФ исключены положения, ставящие размер «неуплаты» в зависимость от доли недоимки в общей сумме исчисленных и уплаченных налогов.

После того, как поправки из Федерального закона № 73-ФЗ вступили в силу, нижний предел крупного и особо крупного размера устанавливается только в виде фиксированных сумм, которые, как и период определения недоимки, не изменились. 

Статья УК РФ

 Размер недоимки

 

198

Крупным размером недоимки признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд два миллиона семьсот тысяч руб., а особо крупным размером – сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд тринадцать миллионов пятьсот тысяч руб.

199

Крупным размером недоимки признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов руб., а особо крупным размером –  сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд сорок пять миллионов руб.

199.1

Крупным размером для целей ст. 199.1 УК РФ признается сумма налогов и (или) сборов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов руб., а особо крупным размером – сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд сорок пять миллионов руб.

199.3

Крупным размером для целей ст.199.3 УК РФ признается сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд один миллион восемьсот тысяч руб., а особо крупным размером –  сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд девять миллионов руб.

199.4

Крупным размером для целей ст. 199.4 УК РФ признается сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд шесть миллионов руб., а особо крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд тридцать миллионов руб.

В первую очередь, новые поправки опасны для руководителей крупного бизнеса России, так как любая «мелкая» по меркам большой организации недоимка автоматически создаёт риски уголовного преследования его руководителей.

Федеральный закон вступил в силу 12 апреля 2020 г.

 (Продолжение следует)

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Аркадий Брызгалин
Арбитраж, консалтинг, аудит, издательство, бизнес-образование
Перейти в профиль
Создайте свой блог, и аудитория «Клерка» о вас узнает
Создать блог