Вас обвиняют в обнале

Налоговая очень любит пугать бизнес. И это не прихоть инспекторов, а просто такая тактика. Чем больше людей запугают, тем больше признаются в серых схемах и начнут доплачивать налоги сами. А если повезёт, то ещё и контрагентов сольют.

А доказывать что-то самим инспектора не очень-то и любят. Это серьёзная работа? и занимаются они этим только тогда, когда ну очень большие суммы и доказательств у них с избытком. Поэтому и пугают всех подряд, чтобы работы меньше делать. Но бояться этого не стоит. Сейчас расскажем почему.

Что делать?

Если налоговые инспекторы обвиняют вашу компанию в обнале, а заодно в фиктивных операциях с целью последующего обналичивания, они должны подтвердить свои доводы.

А именно, указать: когда осуществлялись подозрительные незаконные транзакции, и какая точно сумма была обналичена.

В доказательство своих слов они должны приложить банковскую выписку вас и вашего контрагента, кого они подозревают. А понять из выписки, что именно ваша оплата была обналичена — очень и очень тяжело. Также для подтверждения обвинений в обнале, налоговая должна указать, какие именно операции в выписках подтверждают вменяемую обналичку.

Причины

Если вы снимали деньги с вашего счёта — это тоже не доказательство обнала. Вы легко могли делать это для нужд организации, главное — иметь подтверждающие документы. Лучше озаботиться этим заранее. Доказать же обратное невозможно.

Также инспектор может обвинять вас в работе с контрагентом, который обвиняется в обнале. Такие голословные обвинения тоже ничего не значат. Они должны доказать суду, что вы были в курсе того, что компания партнёр занимается обналичиванием. А, как мы все понимаем, это сделать тяжело. И значит, не доказать и то, что вы участник их незаконных серых схем.

К тому же, вы же не можете контролировать деятельность вашего контрагента и всё, чем он может заниматься. Пусть он занимается чем угодно, это его дело. Ваше дело проявить осмотрительность и проверить его, насколько это возможно.

Проверили — отлично, большего закон от вас не требует. И это тоже аргумент вашей невиновности для суда.

Доказательства

Кроме простых обвинений, налоговая должна доказать, что денежные средства возвращались организации или лицам, имеющим к ней отношение. Если этого сделано не было, то опять же, доказать ваше участие в незаконной схеме практически невозможно.

Более того, если даже контрагент был обнальщиком, и это установлено судом, вы можете получить по сделкам с ним вычет по НДС всё равно. Ваши отношения с ним могли быть вполне экономически обоснованы и совсем нефиктивными. И много раз суды признавали, что если факт поставки подтверждён, зачисление денежных средств было, значит сделка реальна и вычет должен быть принят.

Иными словами доказать фиктивность поставки снова должны именно налоговики. И на это следует давить в суде. Всё это актуально и для субподрядчиков. И даже если подрядчик не согласовал субподрядчиков с вами, как с заказчиком, это не доказывает того, что услуги фиктивны. Значит и вычеты должны принять.