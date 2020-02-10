Как работает система налоговиков АСК

После поста про НДС хотим немного рассказать про принципы работы программы «АСК НДС». Нас постоянно пугают тем, что вот-вот выйдет её обновление, и она будет видеть абсолютно всё, даже самые ветвистые деревья, но пока это не так.

Итак, принцип данного программного комплекса в сопоставлении книг покупок и продаж участников сделок. Ищут так называемые разрывы, когда одна компания заявляет, а вторая не принимает НДС. При этом НДС ищут не весь, а по сообщениям самих налоговиков, хотя бы 70% от разрыва. Хотя, говорят, в регионах, пытаются найти всё до рубля, и дёргают людей в налоговую и за 10 тысяч налога. И если платежей было несколько (например авансы), вам придётся это доказывать и объяснять почему.

Скажем сразу, в автоматическом режиме сравнивать счета-фактуры и платежи по банку программа не умеет.

Просто потому, что не получает банковские выписки по нажатию кнопки, и в этом большая проблема инспекторов. Да, есть система ФИР банки, но она отлажена очень плохо и до сих пор не все банки по разным причинам к ней подключены. Поэтому инспектору проще запросить выписку по интересующей его компании в самом банке и потом уже с ней работать. Также делать анализ, используя выписки, система умеет плохо. Этим занимаются инспектора вручную. Таким способом они доказывают фиктивность сделок. Это долго, но эффективно. Кстати, никакие карточные операции АСК НДС не видит в принципе.

АСК НДС действительно мощный комплекс, где можно оперативно получить всю необходимую налоговикам информацию на одном экране. На основе поданных отчётов и деклараций программа строит цепочки и деревья по выбранным организациям. Но пока только по своему району. Иначе – только по запросу из управления.

Также в АСК есть специальная система, которая маркирует все компании индикаторами в соответствии с уровнем риска по принципу светофора. Зелёный – хорошая компания, жёлтый – подозрительная, красный – опасная.

Называется СУР (система управления рисками). Алгоритм, по которому это происходит, тщательно скрывается и постоянно обновляется, но общие параметры всем давно известны. Это: насколько реально ведётся деятельность, есть ли основные средства, официальные сотрудники, уровень налоговой нагрузки, подозрительный адрес и сомнительные партнёры.

Здесь нужно остановиться отдельно. Последнее время инспектора всё чаще подтягивают директоров на допрос по причине подозрительных контрагентов. А учитывая критерии подозрительности, их стало слишком много. В общем даже если партнёр вашего контрагента оказался в списке сомнительных, вас могут вызвать и задать вопросы.

Да и в целом, как мы уже писали, налоговики давно поняли, что пригласить на допрос и напугать, использую надуманные доказательства гораздо эффективнее, чем сидеть и разбираться в цепочках и разрывах.

Повторим, бояться инспекторов и их программ не нужно. По сути, они вас и вызывают для того, чтобы получить дополнительную на вас же информацию. Ну и запугать, само собой. Если за вами ничего нет, а вам предъявляют сделки с сомнительными контрагентами, советуем деликатно слать их лесом.