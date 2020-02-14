Как подготовиться к налоговым проверкам

Если вы полагаете, что налоговая может захотеть вас проверить или даже назначить выездную, необходимо вовремя принять определённые меры.

В первую очередь нужно прошерстить всех своих партнёров и контрагентов. Почему? Потому что — это первая причина, по которой вы стали интересны инспекторам. В большинстве случаев они ищут именно фиктивные сделки, по которым есть шанс доначислить налоги. Если вы не понимаете, какие контрагенты могли заинтересовать налоговую, советуем проверить всех и связаться с директорами. Узнайте у партнёров, получали ли они какие-нибудь требования из ФНС. Про проверку контрагентов в этом посте писать не будем, это уже известная и привычная для всех процедура. Важно просто помнить, что доказывать осмотрительность придётся.

А вот подумать о том, у кого из поставщиков могут быть «косячки» нужно. Неплохо было бы узнать есть ли у ваших поставщиков реальные возможности поставлять вам товары или услуги. Например, если компания организует перевозку, а у неё нет своего транспорта — это подозрительно и вызовет вопросы. Также советуем узнать, все ли партнёры во время заплатили свой НДС, и нет ли у кого возмещения.

Когда вы определили круг подозрительных контрагентов, необходимо поднять все документы, которые по ним проходили. Просмотреть договоры и первичку на предмет того, что может быть использовано как доказательство фиктивности сделки.

Вначале необходимо сверить подписи ответственных лиц и проверить полномочия тех, кто подписывал документы. Посмотреть сроки, не было ли это сделано задним числом. Глянуть номенклатуру и единицы измерения на предмет ошибок и явных противоречий. Например, шестиметровые доски не могли быть доставлены на Газели с бортом три метра. Посмотреть журналы учёта, наряды и путевые листы, если они были. Грубо говоря, воспроизведите всю сделку в деталях и посмотреть, где есть слабые места.

Отсюда мы переходим ко второму важному моменту. Нужно поговорить непосредственно с исполнителями сомнительных для ФНС сделок. Хорошо бы со всеми.

Для начала опять же необходимо составить список лиц, кого инспектора могут привлечь в качестве свидетелей, и пообщаться с ними. Опять же, если это была сделка по перевозке, то их, кроме директора, заинтересуют менеджеры, водители и работники складов. Если это стройка, то все без исключения рабочие и даже охранники. Помните, в процессе допросов инспекторов будет интересовать любая информация, относящееся к сделке. Поэтому нужно заранее прописать чёткую легенду и заставить всех исполнителей её выучить. Если они вдруг что-то забудут, то пусть так и говорят: «Не помню» или «не видел».

О том, какие вопросы будут задавать инспектора и как лучше на них отвечать, мы расскажем в следующем посте.