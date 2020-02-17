Какие вопросы задают налоговики на допросах

Скажем сразу, если вы привлекли внимание налоговиков, мы рекомендуем как можно быстрее найти опытного в таких делах юриста. Он поможет подготовиться к вопросам. И тут лучше не экономьте.

Итак, какие вопросы могут задавать на допросах.

На самом деле, всё зависит от ситуации и конкретной цели допрашивающих. Мы разберём самый популярный случай со сделкой, которую инспектора считают фиктивной.

Первое, что их будет интересовать — где и каким образом вы нашли данного контрагента. Ответ «в интернете» их не устроит. Здесь желательно подготовиться заранее и сохранить или сформировать скрины объявлений, а также переписку.

Обязательно спросят, как вы проверяли контрагента на порядочность и добросовестность. Тут вам на помощь придёт документ «Политика выбора и проверки контрагентов», который мы советуем подготовить заранее, а также распоряжения и приказы директора менеджерам. Если докажут, что проверки не было — это будет очень плохо.

Далее они спросят, по каким причинам, вы выбрали именно этого поставщика. Здесь многое зависит от предмета сделки и фактического расстояния между контрагентами. Например, если вы заказали вывоз строительного мусора у компании из другого региона, вам придётся постараться и объяснить, что их цены и условия в разы привлекательнее местных подрядчиков. Опять же, если фирма-исполнитель находится в соседнем дворе, инспектора могут заподозрить взаимозависимость. Необходима «золотая середина» и, разумеется, доказательства в виде прайсов и соглашений с контрагентом. В идеале — переписка.

После этого могут быть допрошены менеджеры вашей компании. Основные вопросы, по сути, будут те же. Знают ли они данного контрагента, почему он был выбран руководством, кто конкретно вёл данную сделку и как происходили переговоры.

Далее начнутся вопросы по самой сделке. Здесь их будет интересовать абсолютно всё, они постараются найти любые расхождения с первичной документацией. И если вы заранее понимали, о какой конкретно сделке вас будут допрашивать, лучше сформировать легенду заранее, а также подготовить всех своих сотрудников вплоть до водителей и охранников.

Вопросы налоговиков будут зависеть от того, кого они будут допрашивать. Если это водитель, спросят, когда именно он перевозил товар, точные адреса, маршрут, кто отправлял и принимал, кто подписывал документы, марку и технические характеристики автомобиля, время в пути. Могут даже спросить, заезжал ли он куда-нибудь поесть или заправиться. Ради проверки этих данных сейчас иногда даже запрашивают видео с камер уличного наблюдения у ГИБДД.

У охранников будут спрашивать время приезда, отъезда и что происходило на площадке в это время. У кладовщиков будут выяснять характеристики товара, вес, объём, сроки и условия хранения, знают ли они данного поставщика и прочее.

К сожалению, рассмотреть все возможные вопросы не представляется возможным, их может быть слишком много. И вытаскивать на допросы могут абсолютно всех. Помните об этом, когда будете готовить легенду и работать с людьми. Поэтому лучше снабдить их информацией максимально подробно.

Также помните и то, что если ваши люди будут просто отвечать, что ничего не помнят — это тоже плохо, и может быть истолковано инспекторами в ключе того, что сделка именно фиктивная.