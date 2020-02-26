Какие аргументы помогут избежать блокировки счета после ВНП

Есть мнение, что когда инспекция доначисляет налоги, она сразу же блокирует счёт и снимает деньги. Да, бывает, что так и происходит, инспектора пытаются перестраховаться и быть уверенными в том, что вы не сбежите на Канары, выведя перед этим все активы. Но на самом деле, если вам вменили доначисления — это ещё не повод блокировать ваш счёт в банке.

И такое решение можно успешно оспорить в суде.

Проблема в том, что по итогам выездных проверок доначисления налогов действительно огромны.

В среднем за каждую ВНП в 2019 году было доначислено 40,5 млн рублей.

Многие бизнесмены просто банкротятся, а некоторые пытаются перекинуть бизнес на другие юридические лица. Но задача инспектора — не только доначислить, но ещё и собрать, поэтому после проверки им проще всего заблокировать счета компании, что называется «на всякий случай».

Аргументы заморозки счетов обычно приводятся следующие:

инспекторам препятствовали в проведении проверки, прятали документы, не пускали в помещения, а значит, компания недобросовестная;

компания была раздроблена на более мелкие и эти компании меняли юридические адреса;

у компании большой долг перед бюджетом.

Но на деле это вовсе не причины блокировать ваши банковские счета. И суды в таких случаях поддерживают бизнес. Выигрышные дела можно найти в картотеке.

Аргументы адвокатов такие:

Компания добросовестная и собирается самостоятельно погасить долги перед бюджетом; затруднять исполнение решения о доначислении не планирует, доказательств обратного у налоговиков нет; то, что компания меняет форму и переезжает не означает, что она хочет вывести активы и избежать уплаты налогов; сам факт доначислений и задолженности перед бюджетом не говорит о недобросовестности компании.

И даже если обороты компании снизились, это не причина блокировать счёта, а скорее следствие как раз налоговых проверок.

Ещё можно заявить и обосновать, что если счет всё же будет заблокирован, это крайне негативно скажется на работе всего бизнеса, компания потеряет клиентов и, может быть, через какое-то даже будет вынуждена признать себя банкротом. А это точно затруднит процесс погашения долгов перед государством.

А если инспекция считает, что у компании не хватит средств и активов восполнить долг перед бюджетом, то логичнее было бы с их стороны вначале наложить запрет на регистрационные действия с активами организации такими как: недвижимость, транспортные средства, вложения в ценные бумаги и складские запасы.

Инспекторы любят блокировать счета по поводу и без. Помните об этом и оспаривайте безосновательные блокировки в суде.