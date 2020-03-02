Вызвали на допрос в налоговую? Ничего страшного

Многие, особенно новички, когда к ним приходит требование явиться на допрос, испытывают шок. О, ужас, вызывают в налоговую! И даже опытные предприниматели чувствуют себя некомфортно. На самом деле, в допросе ничего страшного нет. Это рядовое мероприятие налогового контроля, которое обязательно проводится в инспекции. Ни у вас в офисе, ни по телефону, ни на улице допрос проводиться не может. И во всех этих случаях вы спокойно можете вообще отказаться разговаривать. Исключение — болезнь и отсутствие физической возможности явиться в налоговую.

Скажем сразу. Пригласить могут кого угодно, кто с точки зрения инспекторов обладает важной для них информацией. Даже если это совсем не так. Часто вызывают и бывших работников всех уровней и квалификаций. Кстати, бывшие — особая головная боль, потому что они могут наговорить от обиды откровенно лишнего или сказать, что ничего не знают, а это может быть истолковано, как отсутствие доказательств вашей сделки.

Нет права вызывать только детей до 14 лет, инвалидов и спецсубъектов (адвокаты, нотариусы, аудиторы).

На допрос могут вызвать, даже если никакой проверки в отношении вас нет, а проверяют дальнего контрагента вашего контрагента. И возможно, что по поводу возможных нарушений законодательства в будущем.

Вызывают на допрос специальной повесткой. Форма утверждена Управлением ФНС и должна содержать все необходимые данные, такие как: ФИО, адрес, дата, время, причина, мероприятие. По-другому — никак. Поэтому если приглашают по телефону — вешайте трубку. Кстати, если вы докажете, что повестку не получали, наказать вас за неявку будет невозможно. Ещё есть уведомление по форме, но оно направляется только налогоплательщику. Получили — надо идти.

Если сознательно не пришли, будет штраф — 1000 рублей.

Цели допроса также бывают слишком разные, чтобы их можно было описать в одном посте. Налоговые правонарушения, фиктивность сделок, номинальность компании, дробление и прочее. Но относиться к любому допросу нужно серьёзно. Материалы протоколируются и потом, если потребуется, обязательно будут представлены в суде. Протокол оформляется по форме и его копию свидетель должен получить на руки. Оспорить протокол можно в суде. И если он составлен не по форме или содержит ошибки, сделать это будет не сложно.

О том, что могут спросить на допросе, мы уже писали. Здесь отметим, что вопросы могут быть абсолютно любые, от формальных до провокационных.

Максимальная продолжительность допроса, согласно УПК — 4 часа, но это условие тоже может нарушаться налоговиками в экстренных ситуациях. Ибо Налоговый кодекс продолжительность мероприятия не регулирует.

В целом, мероприятие неприятное, но и страшного в нём ничего особо нет.