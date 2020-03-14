Сомнительных операций будет больше

ЦБ обновляет перечень подозрительных транзакций в своём Положении № 375-П. В целом, положение было создано ещё в 2012 году, чтобы банки, ориентируясь на него, могли блокировать необычные и подозрительные операции клиентов. Документ является приложением ко всем известному 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Некоторые банки откровенно использовали положение для блокировки средств и требования комиссий за вывод. Итак, нового в положении много, почти 100 пунктов, перечислим самое важное.

Ввели новые пункты, связанные с IP-адресами.

Если запросы по нескольким счетам идут с одного адреса или устройства — это повод для блока. Как и то, когда адреса находятся за границей территории РФ. ЦБ поясняет, что нужно проверить родство и взаимосвязь этих лиц, но кто этим будет заниматься? Далее будет считаться подозрительным, если клиент обращает внимание на систему контроля банка и по этой причине хочет вывести средства. То есть, когда клиенту не нравится контроль — это подозрительно.

Также теперь должно вызывать подозрения всё, что связано с виртуальными активами.

Покупка или продажа, неважно. Снятие средств, полученных в форме субсидии — тоже повод для внимания. Строже будут следить за юрлицами, являющихся ломозаготовителями. Они не смогут переводить физлицам за раз более 250 000 рублей. Особенно, если те их будут снимать. Это вообще повод для отказа в обслуживании. Ещё будут больше следить за операциями в адрес Почты России для переводов на физических лиц.

Также должно вызывать подозрение почти любое списание с корпоративной карты.

Это интересно. Исключается почти любое использование корпоративной карты в магазинах. Это относится и к продовольственным и к непродовольственным товарам. Действительно, раньше некоторые директора этим злоупотребляли.

Более того, банкам предложено бороться со схемой вывода средств через исполнительные листы.

Раньше судебный документ передавался в банк, и тот был обязан незамедлительно списать сумму в пользу заявителя. Не секрет, что этим пользовались и обнальщики через подставные компании. Теперь банку предлагается оценить характер такой операции и сделать вывод, не направлена ли она на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Вот такая размытая формулировка. Выходит, что сотрудник банка будет решать, исполнять ли решение суда или нет. Это касается и решений комиссий по трудовым спорам. Все помнят инцидент с банком Тинькофф, который выдал физлицам 5,3 млн. Теперь банки будут должны проверять исполнительный лист.

Самое грустное, что новое положение создаёт почву для огромного количества злоупотреблений и блоков счетов нормального бизнеса.

В общем, ЦБ продолжает заставлять банки не зарабатывать деньги, а выполнять работу по борьбе с обналичкой. Видимо, скоро ЦБ через банки будет полностью контролировать любой бизнес.