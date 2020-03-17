Документы, которые требует банк по подозрительным операциям

Если ваша операция всё-таки вызвала подозрения банковских работников, они либо сразу отключат вам банк-клиент, либо затребуют пояснения и документы.

Список документов, который им может понадобиться, очень широк и всегда будет разный. Но, чтобы не терять время, мы рекомендуем подготовить в зависимости от вида операции заранее следующие документы.

1. Обязательно потребуют почти все учредительные документы компании.

Тут нужно, чтобы был полный порядок. Например, если вы сменили юрадрес, а банк об этом ещё не знает — это проблема. Готовьте договор аренды, акт приёмки, ЕГРН, документы, подтверждающие право собственности владельца. Пусть будут готовы и все документы на директора.

2. Очень часто, даже без повода просят данные о работниках.

Имейте наготове штатное расписание и приказы.

3. Далее лучше иметь под рукой документы, подтверждающие, что у компании есть имущество.

Если это транспорт — техпаспорта, договор лизинга; если недвижимость — свидетельство о собственности.

4. Почти всегда интересуются отчётами.

В основном, это бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках за прошлый год, включая протоколы о принятии. Но, в зависимости от операции могут запросить и оборотно-сальдовые ведомости, карточки бухгалтерских счетов и т.п.

5. Далее по важности следуют справки из ФНС об отсутствии задолженности перед бюджетом и сверки.

Рекомендуем заказывать их ежемесячно. Иногда просят даже платёжки по уплате налогов, если вы делали это в других банках. Кстати, если есть счета в других банках, нужны будут справки оттуда или простое письмо.

6. Из общих документов ещё просят информационное письмо, раскрывающее вашу модель ведения бизнеса.

Оформляется оно в свободной форме. Грубо говоря, вы должны рассказать банку, чем на самом деле занимается компания и как ведётся бизнес.

Остальные документы уже будут касаться непосредственно конкретной операции, которая вызвала подозрение банка.

Но практически во всех случаях банк попросит документы, которые обоснуют разумный экономический смысл операции. Это договоры с контрагентами, документы поставки, приказы, положения.

Если это заем — договор займа, при этом заём должен быть с процентами. Если подотчетные средства — приказ и заявление подотчётника.

В случае подотчётных часто попросят и документы, подтверждающие целевое использование средств: авансовые отчёты, прошлые чеки, накладные и прочее. Тут же могут попросить справки по НДФЛ работников. Если это перевод за контрагента, придётся указать понятное основание и также документы. Если дивиденды, нужно решение о выплате.

Если пакет документов, который вы предоставите, банку покажется недостаточным, они могут запросить ещё практически что угодно.

В случае отказа это предоставить, вас, скорее всего, ждёт отказ в обслуживании, а также метка о неблагонадёжности и место в списке сомнительных клиентов.

Ещё один важный момент — общаться с банком лучше письменно, тогда у вас будут доказательства того, что вы исполнили все требования в случае возможной жалобы на банк в ЦБ, Росфинмониторинг или сразу в суд. И в этом случае можно будет попросить у банка неустойку.