Что делать, если к вам пришли из налоговой

Инспекторы вправе проводить осмотры помещений и территорий компании. Что нужно знать, чтобы не нарушать закон, а также не позволить им лишнего? Скажем сразу, делать фото и видеосъёмку они имеют право. Дадим несколько основных советов.

Первая причина, по которой работники налоговой приходят в компанию, – проверка достоверности юридического адреса.

Если у них есть сомнения, они идут «в поля». И в случае, когда не находят компанию по месту, прописанному в ЕГРЮЛ, вносят отметку о недостоверности адреса. Не пустить их для того, чтобы убедиться в этом, компания не имеет права. Но бывают случаи, когда инспекторы пришли и, не осмотрев здание целиком, не нашли компанию, но поставили отметку. Например, не заглянули в подвал или ещё куда. В таком случае это можно потом оспорить в суде. Также не доказывает недостоверность адреса и отсутствие вывески.

Если компания имеет недоимку перед бюджетом, налоговики могут прийти только в трёх случаях.

Правда, эти правила вступят в силу только 1 апреля 2020 г. Первое условие - решение о взыскании уже ими принято. То есть, если недоимка есть, а решения нет – не могут. Второе – недоимка превышает сумму в 1 млн рублей без пени и штрафов. И третье – недоимка не погашена в течение 10-ти рабочих дней после требования. Если пришли раньше, предъявили недоимку и хотят провести осмотр, можно не пускать.

Также решение о проведении у вас на территории проверки можно оспорить, если сделка была долгое время назад, например, прошло уже несколько лет.

В таком случае осмотр объективно ничем не поможет налоговикам. Подобные решения судей уже есть. Но если сделка была недавно – пустить и отчитаться придётся. Штраф за недопуск инспекторов на территорию компании без причин – 10 000 рублей.

При осмотре помещений у инспекторов должны быть понятые. И они вправе взять понятых из ваших работников. По закону нужно два человека, которые при этом не должны быть заинтересованы в результатах. По сути, если налоговики так сделают, то потом, в суде, именно на этом основании вы можете попытаться этот протокол оспорить. Но это, что называется, не точно. Кстати, если налоговики вообще понятыми не озаботились, протокол и решение о проверке можно легко оспорить в суде. Как и в том случае, когда в протокол не были занесены сведения о них.

Если налоговая проверяет вашего контрагента, но с осмотром пришла к вам, то можете спокойно не пускать. Есть уже несколько решений судей о том, что проводить осмотр помещений контрагентов при любой проверке другой организации незаконно. Если у вас с партнёром не одни и те же помещения, разумеется.

С 1 апреля 2020 у налоговиков на осмотр обязательно должно быть постановление. В целом, главный совет такой: не нужно с ними конфликтовать, но дать понять, что вы знаете свои права необходимо.