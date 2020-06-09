Что можно прописать в договоре, чтобы снизить налоговые риски

В предыдущем посте мы описали вариант, когда контрагенты заключают договор поставки, в котором прописывают пункт Заверение об обстоятельствах или налоговую оговорку. Таким образом при возникновении проблем с налоговой у покупателя по данной сделке, ему не обязательно с этим разбираться, а можно просто затребовать компенсацию у поставщика. Поставщик по договору будет вынужден без споров компенсировать все убытки. Теперь давайте рассмотрим, что и как конкретно можно прописать в договоре.

Скажем сразу, все бизнесы — индивидуальны, и идеальный для вас вариант таких формулировок лучше согласовать с юристом. Не ищите варианты в сети, а наймите хорошего специалиста, это сэкономит вам деньги при проблемах в будущем. Но основные тезисы мы приведём.

Заверения могут быть следующими.

Необходимо прописать, что Поставщик — законопослушный налогоплательщик, что он стоит на учете в налоговой, вовремя сдает отчётность, и в соответствии с действующим законодательством в срок и в полном объёме уплачивает налоги в бюджет. Это не должно вызывать вопросов ни у кого. А также то, что уход от налогов не является целью сторон. Далее, описать, что всю информацию о сделках поставщик своевременно и корректно отражает в своей бухгалтерской и налоговой отчетности. Это на тот случай, если они вдруг забудут провести вашу реализацию в своей системе. А также то, что он обязуется отразить НДС у себя в книге продаж.

Можно добавить, что поставщик заверяет, что у него имеются все возможности и ресурсы для проведения сделки. Этот пункт желательно чем-то подкрепить. Если поставщик — производитель, это может быть документ, подтверждающий качество товара, например, паспорт или сертификат соответствия, патент. Если он не производитель — письмо от производителя о том, что продавец — его официальный представитель или дистрибьютор. Если просто продавец, пусть предъявит документы о праве собственности или аренды складских площадей и оборудования.

При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а также при нарушении им требований действующего налогового законодательства, Поставщик обязан в полном объеме возместить Покупателю причиненные убытки. Также покупатель вправе потребовать с продавца возмещения потерь в случае, если налоговый орган примет решение о доначислениях налогов по данной сделке или об отказе вычетов по НДС. Размер компенсации определяется суммой, уплаченной в бюджет по требованию налогового органа, включая штрафы и пени.

Продавец обязан возместить потери в течение 14 рабочих дней с момента получения аргументированного заявления от покупателя. У покупателя должна быть возможность получить компенсацию не когда-то потом, если он понес реальные убытки, а сразу по получению требования от налоговиков.

Всё это обеспечит вам гарантию того, что проблем с налоговой по данной сделке с данным контрагентом у вас не будет. Напомню, в случае обращения продавца в суд, судьи будут на вашей стороне.

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