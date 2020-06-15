Формулировки в назначении платежа. Часть 2

Продолжим про назначение платежа. Призываем ещё раз внимательно отнестись к этому полю. Напомним, основные правила следующие: всё максимально конкретизировать. И писать побольше деталей.

Если вы платите за аренду, особенно, если контрагент новый, обязательно указывайте договор, дату, номер, период, за который платите. Не лишним будет указать предмет договора. В каждом банке свои правила, но такая формулировка точно избавит от вопросов. Максимум, попросят скан договора. Но это делается в тех случаях, когда сумма вызывает подозрения, нестандартна для вас или просто большая. Критериев тут нет, но если ваш средний платёж находится в районе 100 000 рублей, то оплата в 1 000 000 точно вызовет вопросы. Могут заподозрить и завышение стоимости, тогда попросят объяснить экономический смысл. Да, такие случаи тоже бывали. Мол, почему вы платите за аренду помещения в 100 м2 такие деньги, когда цена по рынку меньше?

Традиционно много вопросов бывает, когда фирма платит своим работникам на карты подотчётные деньги. По причине того, что тут есть подозрения на уход от НДФЛ. Редко, но бывали случаи, что банк просит документы, подтверждающие оплату НДФЛ за работника в казну. Здесь также лучше сразу расписывать всё максимально в деталях. Укажите, на какие цели пойдут средства, номер приказа, ответственное лицо. Если перечисляете часто и много, готовьте авансовые отчёты и чеки. Да, банки не всегда их изучают детально, но они должны быть. И, чем больше вы им их вышлете, тем меньше вероятность, что их вообще будут изучать. Бывает ещё просят заявление от сотрудника о перечислении средств, но редко.

Оплата за другую компанию вызывает, наверное, больше всего подозрений, да и к платёжкам здесь придираются больше всего. Тут нужно ждать самых разных вопросов и требований по документам. У вас должны быть все данные на вашего контрагента, которые нужно будет занести в анкету, а также веское основание, по которому вы за него платите. Основанием может служить письмо другого вашего контрагента, в котором он просит оплатить какую-то сумму на счёт третьего лица. В назначении платежа укажите контрагента, основание, номера и даты документов. Если оплата по договору — то все детали договора. Об этом мы писали в прошлом посте.

Если вы выплачиваете дивиденды, необходимо указать документ, на основании которого это делается. Например, протокол собрания или решение учредителя. По одному решению лучше делать один платёж. Здесь банк может запросить вашу бухгалтерскую отчётность и посмотреть, а была ли у вас прибыль, чтобы делать выплаты дивидендов, а также платежку на НДФЛ с дивидендов, хотя НДФЛ по закону можно уплатить и на следующий день.

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