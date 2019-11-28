Можно ли не платить налоги в срок?

При просрочках по платежам. Налоговая легко блокирует счета и если знает суммы налогов, принудительно списывает их. Если нет – просто блок и ждёт действий от компании. Это всегда головная боль. Потому что время на разблок может затянуться. Нет возможности уплатить налоговые платежи в сроки, можно попросить эти сроки перенести. Когда это работает?

Отсрочка по налогам – это не преступление. Юридическое лицо само может установить новые сроки. Только их требуется обосновать налоговикам.

Пример. Вы просите перенести выплату налога на имущество с 30 марта на 1 июня, по причине того, что иначе компания закроется.

Есть возможность попросить рассрочку для уплаты по графику несколькими платежами. Фирма сама составляет график и предоставляет на рассмотрение налоговикам. Например, вы не успеваете заплатить страховые взносы до конца года.

Пишете заявление и просите ФНС платить равными частями 6 месяцев до самого лета. Если налоговая даёт отсрочку, работаете себе как ни в чём не бывало. Никто ваши счета блокировать и автоматически списывать деньги не будет. У вас появится время, чтобы поправить финансовое положение и оплатить все, что должны бюджету и всем остальным в добавленный период.

Насколько могут дать отсрочку и по каким налогам

Федеральные налоги. К ним относят водный налог, налог на прибыль организаций, налог на игорный бизнес, акцизы. Отсрочка до 3 лет.

Налоги, поступающие в бюджет региона. А именно: налоги по спецрежимам — УСН, ЕНВД, ЕСХН, патентной системе, а также на имущество, землю и транспорт. Возможный период отсрочки (рассрочки) по ним — до 1 года.

Страховые взносы. Отсрочка или рассрочка по страховым взносам может быть до 3 лет. Таможенные пошлины и сборы, в соответствии с Таможенным Кодексом РФ отложить допускается только на срок до 1 месяца.

Ни отсрочка, ни рассрочка не распространяется на два вида налогов. Это НДФЛ и НДС. НДФЛ – это не деньги компании, это — деньги работников, их задерживать нельзя. Работодатель тут лишь агент.

НДС – это возмещаемый налог, и контрагенты могут подавать заявление на его возмещение. А если давать по нему отсрочку, тогда в бюджете образуется дефицит.

Кстати, по всем отсрочкам есть обязательное условие. Сумма, на которую просят отсрочку, не должна быть не выше чистых активов предприятия.

@Ob_nal