Можно ли получить займ от нерезидента наличными?

Если клиент банка, нерезидент, снимает с банковского счета наличные денежные средства в сумме более 600 тыс. руб. для выдачи процентного займа российской организации, то банк обязан направить в Росфинмониторинг сообщение.

Такая операция не соответствует требованиям валютного законодательства. Если нерезидент предоставляет займ резиденту, юридическому лицу, то это должно быть только в безналичной форме. И не важно, является нерезидент юридическим или физическим лицом.

Операция имеет признаки необычных сделок, (коды вида признаков 1101, 1109, 1113 и 1420), имеет запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидной законной цели, и банк будет должен применить комплекс мер, установленных правилами внутреннего контроля. А также зафиксировать и представить в Росфинмониторинг сведения. Скорее всего, в выполнении такой операции будет отказано.

Заемные денежные средства передаются заимодавцем заемщику в собственность с обязательством последнего вернуть по истечении установленного договором срока такую же сумму денег. Следовательно, согласно ст. 1 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», предоставление нерезидентом резиденту займа в валюте Российской Федерации является валютной операцией.

Согласно ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Согласно ч. 2 ст. 14 «Закона о валютном регулировании расчеты при осуществлении валютных операций» производятся юридическими лицами — резидентами только через банковские счета, открытые в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Банком России, а также переводами электронных денежных средств.

Есть несколько исключений из общего правила, предусматривающих возможность осуществления операций между резидентами и нерезидентами наличными деньгами, но предоставление займа к таким ним не относится. Таким образом, согласно требованиям ст. 14 Закона о валютном регулировании нерезидент не вправе совершить валютную операцию (предоставить заем российской организации) в валюте РФ в наличной форме. Банк такую операцию провести не вправе.

Заметим, что законодательством установлен общий запрет на наличный расчет между юрлицами сверх определенного предела. Согласно ст. 82.3 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ, Банк России устанавливает правила наличных расчетов, включая ограничения наличных расчетов между юридическими лицами, а также расчетов с участием граждан, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности.

В соответствии с п. 6 Указания Банка России от 07.10.2013 N 3073-У, установлен предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическим лицами в размере, не превышающем 100 000 руб. либо суммы в иностранной валюте, эквивалентной вышеуказанной по официальному курсу ЦБ РФ на дату проведения.