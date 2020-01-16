Выход учредителя из компании: два варианта развития событий

При создании ООО учредители должны внести уставный капитал, согласно их долям. Это должно быть отражено проводками в базе 1С. И если уставный капитал в деньгах, нужно внести его на расчётный счёт в банке. Соответственно, если один из учредителей выходит из общества, он должен получить стоимость своей доли обратно.

Во-первых, потому, что есть риск судебного спора с бывшим участником. Но даже, если всё хорошо, а гражданин просто отказался от доли, налоговая посчитает это доходом компании и быстро доначислит налог. Конкретный порядок действий зависит от того, есть ли отказ участника от стоимости доли или нет.

Вариант первый. Участник не отказывался от денег

Тогда на последнее число месяца, перед тем как учредитель подал заявление о выходе из ООО, нужно посчитать действительную стоимость доли по балансу. После этого в течение трех месяцев со дня получения заявления, надо выплатить стоимость доли. Другой срок может быть прописан в Уставе общества.

На дату списания средств в бухгалтерском учете это отразится проводкой: Д 75, субсчет «Участник» — К 51 (50).

Важный момент: выплачивая долю, не забудьте удержать НДФЛ со всей её стоимости (письмо Минфина от 10.11.2016 № 03-04-05/65811).

Вариант второй. Участник отказался от доли

В таком случае он должен написать заявление о том, что он безвозмездно передает свою долю компании. И после с действительной стоимости вам будет нужно заплатить налог (письмо ФНС от 01.07.2010 № ШС-37-3/5674).

В учете проводится таким образом: Д 75 субсчет «Расчеты с выбывшим участником» К 91 субсчет «Прочие доходы». Дата проводки — дата заявления о выходе. Этим вы отразите в составе прочих доходов стоимость доли выбывшего учредителя.