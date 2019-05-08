Memo mia! 4x4 для маленьких

Большое спасибо всем кто советует программы, чем больше о них будут знать, тем только лучше для бизнеса. Конкуренция будет более активная на рынке.

Мне посоветовали взглянуть на программу Memo Fora 4x4. Сразу скажу что это не полноценная бухгалтерская программа. Этот продукт подойдет для торговли, сервисных центров и для услуг. Позволяет оформлять все необходимые документы для работы, причем в разных вариациях и на разных системах налогообложения. Так же можно работать с платежными документами и клиент-банком. Поддержка онлайн-касс присутствует, хотя это уже должно быть по умолчанию во всем ПО для бизнеса.

Из возможностей для обмена с другими программами есть выгрузка документов в xml, других способов интеграции разработчиком практически не предусмотрено. Есть отдельные доработки, но насколько они работоспособны это вопрос.

По интерфейсу достаточно удобный продукт, но расположение некоторых компонентов оказалось на абсолютно непривычном месте. К примеру кнопка добавления располагается внизу, хотя во всех продуктах с которыми работал это расположено сверху и, как говориться, на "автомате" не получится работать.

В целом хорошие впечатления остались от Memo, полностью работоспособный продукт по очень адекватной цене. Но надо учитывать что это продукт для первички, этого более чем достаточно для ИП и для маленьких ООО, но возможностей интеграции с другими продуктами практически нет и это может привести к так не любимой мною двойной работе сотрудников.