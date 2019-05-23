Про один известный программный продукт

Упертость наших предпринимателей и бухгалтеров в плане одного известного программного продукта мне отчасти понятна.

У всех на слуху, да и найти "тётеньку" или "дяденьку" для "непонятной" работы очень просто. Правда руководители часто забывают про денежную часть вопроса. У известного бренда работа построена на том, чтобы продать продукт не сильно дорого. Всего с накруткой в несколько десятков процентов. А дальше вас заставят на постоянной основе платить все больше и больше. Армию менеджеров и доморощенных программистов надо же кормить.

Часто слышу, что другие программы того не могут, этого не могут, а тут же можно все "дописать", правда про вопрос нужности этих дописок и приписок все умалчивают. Дешевле же дописать, нежели перестроить немного систему учета. Потом с удивлением начинаются метаморфозы со стоимостью поддержки этих дополнений. И очень часто многие доработки в итоге повисают мертвым грузом, так как стоимость их поддержания в работоспособном виде в конечном счете выливается в большую копеечку.

Лень, незнание или нежелание оценивать не сиюминутные траты, а общие финансовые потери от того или иного программного продукта отсутствует как класс. Именно благодаря такому, хорошо выработанному, стадному инстинкту один известный продукт и продолжает свое хоть и хромоногое, но шествие по умам нашего бизнеса.

Разработка программных продуктов это не дешевое удовольствие. Поэтому так немного игроков на рынке. Но если мы начнем подбирать для своей работы продукты других производителей, то мы тем самым будем способствовать их развитию. А это будет создавать среду для появления серьезных и мощных продуктов по доступной цене и с вменяемым ценником на поддержку.