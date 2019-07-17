Про техподдержку «Контур Бухгалтерии»

В предыдущем материале я говорил про плохо работающую программу «Контур Бухгалтерия». Техподдержка не работает у них от слова совсем.

Проблема обозначена 11 июля. Так же в техподдержку прислан скан извещения из ФСС, где черным по белому указан срок - 5 рабочих дней на исправления.

Что мы имеем по факту? Проблема, после очередного раунда состязаний с техподдержкой длиной около часа решилась 16 числа, практически с применением капс лока, то есть на 4 рабочий день.

А теперь суть вопроса. Сотрудница ушла по беременности и родам на 140 дней. В регионе пилотный проект. Реестр отправлен, принят и оплачен, со стороны ФСС нареканий нет и все замечательно. Сейчас сотрудница приносит больничный на продление, но сам больничный с кодировкой 020 и первичный. ФСС здесь нареканий не имеет, больницам разрешено так выписывать больничные и это не является нарушением. Но, для того чтобы лист оплатили сотруднице, стаж должен стоять из первичного больничного. Учитывая, что такую вещь как стаж изменить в больничном, при расчете, нельзя в Контуре, в стороннем программном обеспечении был сформирован реестр с правильными данными и было обращение в техподдержку с просьбой помочь с отправкой. Решение этого безумно сложного с технической, юридической, моральной и прочих сторон заняло 4 рабочих дня и 2 выходных.

Итоговая оценка техподдержки и сервиса "1".

Если у вас или у ваших клиентов не возникает неординарных ситуаций, то пользоваться сервисом можно. В реальном мире нет.