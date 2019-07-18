Обзор учетных программ для СНТ

Учет в садовых товариществах уже давно находится в стадии полузабвения. Но с изменениями в федеральном законодательстве за последние годы он наконец-то заинтересовал производителей бухгалтерского софта.

То, что такие компании как Инфо-Бухгалтер, давно предлагают программу для СНТ - не секрет. Стоимость приобретения данного продукта практически 10 000 рублей без учета ежегодных обновлений. Удобство использования Инфо-Бухгалтера на достаточно низком уровне и не сильно соответствует цене.

1С тоже обладает продуктом для СНТ. А с этого года даже двумя. Раньше была только коробочная Бухгалтерия СНТ стоимость более 20 тысяч без учета подписки ИТС. А сейчас к ней добавилась 1С:Садовод в облачном фрэшнутом исполнении. Правда, подписка на садовода только отдельная и стоимость этой подписки от 14 тысяч за год, если в СНТ до 30 участков, и от 16 тысяч, если более 30. Садовод представляет собой доработанную Бухгалтерию НКО с урезанным под СНТ функционалом. Программа легка в освоении и делает все, что необходимо, без выноса мозга пользователю.

Небольшие доработки для СНТ предлагает так же и СБИС на базе своей бухгалтерии. Эти доработки позволяют печатать квитанции на основе бухгалтерских справок, но более серьезного функционала пока что нет. Стоимость такого решения плюс 3 тысячи в год к стоимости сдачи отчетности в системе СБИС.

Также использовать в качестве программы учета возможно Инфо-Предприятие ЖКХ, к сожалению, здесь надо дорабатывать программу либо самим, либо привлекая разработчиков. Хотя давно уже надо сделать это настройкой по умолчанию. Стоимость данного продукта либо от 500 рублей в месяц при облачном использовании, либо 8900 в коробочной версии, для пользователей бухгалтерской программы Инфо-Предприятия возможны скидки до 50%, то есть цена при максимальной скидке коробочного продукта составит 4450 рублей.

Приятно, что некоторые компании обратили свое внимание на садоводов и огородников. Но, учитывая что данные товарищества существуют на деньги своих участников, за пределами близкого заМКАДья вопрос стоимости является камнем преткновения.

И здесь для меня есть фаворит - это Инфо-Предприятие ЖКХ, даже с учетом доработок программа предлагает хороший функционал за несильно большие деньги.

На втором месте СБИС, недорогое решение и минимально необходимый функционал.

Остальные продукты неадекватны по стоимости использования. Когда каждый год ведется борьба за размер членских взносов, лишних денег не бывает.