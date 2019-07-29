Что не нового в Бухсофте?

После всех событий начала этого года и заверений "Актиона", что они вместе с программой переболели всеми болезнями, какими только можно и нельзя, и все у них теперь будет хорошо, про программу Бухсофт больше особо и не вспоминали.

Какие же изменения с тех пор произошли с программой?

Практически никаких. Конечно изменился сайт, от обилия "себярекламы" и всплывающих окон начинает рябить в глазах. Попытки зайти в программу прерываются кучей всплывающих окошек.

Конечно можно добавить в закладки страницу быстрого старта, правда когда будет очередной раунд сезонных осложнений это может не сработать.

Сервис распознавания документов появился, этим сейчас уже не удивить. Интеграция с банками пребывает в классическом литоргическом сне. У меня компания в Альфе обслуживается, интеграцию настроил еще до актионовской эпохи, как не работала так и не работает.

Постоянные звонки с предложением купить их программу надоели ужасно, куча спама в классической манере "Мы все умрем!" от актионовцев уже достала.

Недоработки программы в части отображения на разных размерах экранов так и остались. Использую часто для работы небольшой ноут с экраном 14 дюймов, 1С, Инфо-Предприятие, СБИС и Контур на нем прекрасно работают. Бухсофт же создан для больших экранов размера XXL.

Появилось меню дел, странноватое, но хоть какое то. Правда если только отчетность то будет вечный пустой экранчик. Или может это мне так "везет".

Зарплатная часть изменилась, работать стало гораздо некомфортнее, но видимо у создателей иное мнение. Для того чтобы отправить сотрудника, к примеру, в отпуск за свой счет, я потратил гораздо больше времени чем раньше и понял что логику писателей сего продукта мне никогда не понять.

Вопрос цены это отдельная фишечка. Либо 1838 либо 17000. Конечно вечные акции для новых клиентов, надо же публику собирать как-то. Но с ценам актионовцы очень давно не дружат, так что к этому все уже думаю привычные.

Однозначно не рекомендую данный продукт. Либо голая программа и приятный посыл от компании, либо огромный мешок ненужностей и тот же приятный посыл от компании.