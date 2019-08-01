БЭСТ или не БЭСТ?

Программы БЭСТ известны долгий промежуток времени. Это программные продукты позволяющие вести учет, как бухгалтерский так и кадровый, на очень хорошем уровне.

Но что из себя представляет данная программа сейчас? Для ознакомления была взята программа БЭСТ 5 Мой офис.

При входе нам предлагается выбрать компанию с которой будем дальше работать. Далее очень простое меню структурированное по иерархическому признаку. Так же представлены журналы счетов, платежных документов, реализаций и прочего стандартного набора.

А теперь самое интересное. Как только я захотел создать документ и по привычке начал искать, а куда же кликнуть мышкой чтобы выбрать нужные значения, то к своему удивлению понял что мышка то мне и не нужна. Вся программа построена на работе с клавиатурой. Вот оно настоящее ностальжи по старым добрым досовским временам.

К функционалу претензий нет, то что необходимо продукт сделает на хорошем уровне. плюс очень вменяемый ценник. Но вот "легкая архаичность" работы в программе вызывает недоумение. Сейчас многие работают на ноутбуках и во многих ноутах функциональные клавиши включаются только при нажатии отдельной кнопки. Получается чтобы оформить документ мне нужно произвести достаточно большое количество манипуляций, а это время, которое стоит денег. Для неспешного учета в небольшой компании еще можно потратить чуть больше времени на создание документа, но в нашем стремительном мире это практически нереально.

Двоякое ощущение, с одной стороны хорошая программа по хорошей цене, с другой древний интерфейс, который портит все впечатление от программы и сильно тормозит работу. Дорогие разработчики мышками сейчас принято пользоваться почаще чем раньше)