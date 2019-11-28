КрекОС, пекОС, REDОС

Отойдем от программ немного в сторону и поговорим о линуксе, страшном звере практически для большинства бухгалтеров.

Не секрет, что часть ведомств в нашей стране используют операционные системы отличные от набивших оскомину окон. Это, к примеру, служба судебных приставов и министерство обороны со своими версиями линукса. Правда один момент долгое время не был решен в пользу этого семейства операционных систем.

Это отправка отчетности в такие прекрасные органы как ФНС, ПФР и прочие. Системы сдачи отчетности упорно сопротивлялись и сопротивляются до сих пор переходу на платформы свободного программного обеспечения.

СБИС в последнем обновлении своего плагина наконец-то сделал возможным работу с отправкой отчетности на некоторых системах под ОС из семейства линукс, но к сожалению на таких мастодонтов этого мира как Ubuntu и Fedora, не говоря уже о Debian в чистом виде это не распространяется.

Но что же может принести в мир бизнеса переход систем отправки отчетности (Контур а вы вообще живы?) на поддержку линукс систем?

Это гигантский передел рынка ПО для бизнеса. Представьте что вы можете спокойно поставить в офис комп и не бежать в магазин за покупкой лицензионки, а просто поставить, к примеру, Ubuntu и работать спокойно с бесплатным лицензионным ПО. Да там на закуску еще и офисные программы прилагаются.

Но это, как говориться, мечты. Наш бизнес настолько суров, что сожрет все что ему подсунут, лишь бы не думать своими мозгами. Поэтому и права "несогласованная" реклама франчайзи желтокотиков, только права она не в сторону бухгалтеров, а в сторону директоров.