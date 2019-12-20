Инфо-Бухгалтер. А за что такие деньги?

Всегда стараюсь пересмотреть свое мнение к программам. Может я был в плохом настроении или просто тугодум и не догадался до некоторых вещей.

Решил более детально разобраться в программе Инфо-Бухгалтер. Взял версию 10.2 для СНТ. А вдруг она подойдет для моего СНТ, и я себе облегчу работу?

Сначала устанавливается прошлогодняя программа? и после небольших танцев мы ее спокойно обновляем до актуального состояния. Тут же выясняется очень интересный момент — наша бесплатная версия превращается в демо! Оказывается? компания решила убрать бесплатную версию как класс, а то наши компании и так шикуют и жиреют. Особенно это касается СНТ — они сплошь и рядом миллионеры.

Ограничение демо — это 300 операций в журнале хозяйственных операций. После этого вам тактично предложат купить программу.

Обратимся к стоимости данного вопроса. Изначально собираемся установить базу в облако — это вроде всего-то 5000 стоит. Стоимость программы 8 версии (старенькой) составляет (без учета размещения в облаке) 9900. 10 версия обойдется всего в 25900. Но не забываем о годовом обслуживании — 13950 для 10 версии и 11300 для 8 версии.

Я очень отчетливо слышу, что скажут члены СНТ на собрании, если я им предложу скинутся на программу. Цензурных слов не будет. Да понимаю цены для Москвы и ее окрестностей более-менее нормальные, но не для остальной страны.

Вернемся к самой программе. Начисление зарплаты и начисление взносов разделены на две отдельные процедуры. Это очень напоминает эсовцев до третьей восьмерки.

Интересна система ЖХО, когда документы и бухучет разделены и могут существовать отдельно. Но насколько удобно само представление этих данных для пользователя именно в этой программе — под большим вопросом. Количество ненужных телодвижений пользователя в программе огромно. Познать программу без специального обучения можно, но желание разбить об стенку ноут будет возникать периодически. Логика у разработчиков есть местами. Хорошо, что они хоть догадались сделать нормальный путеводитель.

Раньше я ругался на интерфейс, мол, глаза можно сломать. Это так и есть, при любых настройках сидеть и работать долго с этой программой невозможно.

Про ошибки скажу отдельно, обновиться спокойно можно, но не нужно. Ошибки и глюки в этой программе — обыденное дело. Конечно, разрабы, скажут, что, мол, руки кривоваты, и их система обновления самая идеальная. Сразу отвечу — не верьте им! Как может программа глюкнуть при обновлении при прохождении тысячи процедур? Легко и непринужденно. Обновление длиться около получаса и плюс полчаса мы устраняем последствия обновления (если они устранимы).

Инфо-Бухгалтера можно рассматривать для ведения СНТ только при стоимости программы в районе 5000. Ровно во столько я оцениваю труд тех, кто создал Инфо-Бухгалтер.