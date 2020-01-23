Не ходите дети к партнерам гулять

После решения проблемы с ЭЦП, понял что использование в работе с отправкой отчетности посредников только вредит работе.

Мой совет для всех - использовать только сервисы напрямую от спецоператоров!

Этим вы защитите себя от лишней нервотрепки. Уровень техподдержки у спецоператоров более высокий и более оперативное решение вопросов.

Следующий момент. всегда старайтесь использовать чаты или иные формы переписки с техподдержкой. И при серьезных вопросах обязательно сохранять переписку. Звонки к делу не приложишь. А крайними конечно будут пользователи, но не те кому заплатили неплохие деньги за так называемые сервисы.

У нас получается что ты платишь деньги и ожидаешь нормальный сервис за эти деньги. А по факту ты еще и должен остаешься. Чисто российский способ ведения бизнеса.

И еще один момент. Если вы все-таки вляпались в актионовские дебри, то будьте готовы к тому что ваш вопрос постараются закрыть как можно быстрее, но только для галочки.