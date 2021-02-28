Отправляем отчетность в Ubuntu. Контур и СБИС

Сегодня попробовал настроить компьютер для работы с системами сдачи отчетности.

Имеем Ubuntu 20.04 LTS. Необходимо отправить отчетность через Контур и через СБИС.

Для работы Контура устанавливаем плагин, он скачивается обычным deb пакетом и устанавливается за пять секунд. Далее самый оптимальный вариант это скачать плагин диагностики и установить его. При помощи диагностики и исправления недочетов спокойно устанавливаем Крипто Про, система запросит пароль суперадминистратора и сама установит все что необходимо.

Для того чтобы Рутокены работали на нашем компьютере используем очень хороший мануал со всеми командами.

После установки всех необходимых библиотек получаем полностью работающую отправку отчетности через Контур. Проверил, отправил СЗВ-ТД, все отлично прошло и пока писал этот текст отчет уже сдан полностью.

Для работы СБИС необходимо установить СБИС Плагин. Он устанавливается при помощи Терминала. Весь процесс подробно описан в базе знаний.

Большое спасибо СБИС за качественный мануал, все установилось быстро и просто.

Для установки Крипто Про используем диагностику от Сбиски.

Настройки все выполнены и можно спокойно работать, отправлять отчеты и получать такие «любимые» требования из нашей ИФНС :)

За последний год системы сдачи отчетности наконец-то подружились с Линуксом, но с очень ограниченным кругом ОС — в основном это отечественные сборки и конечно Ubuntu и чистый Debian. Радует что можно работать и в любимой Ubuntu без танцев с бубном.