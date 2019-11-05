Как стать невидимкой для налоговой

Для начала хочу всех предупредить, что буду давать плохие советы, а в некоторых случаях очень плохие. Сразу говорю, что спорить голословно ни с кем не собираюсь, однако призываю давать свою правовую оценку последствиям, или аргументировано излагать свою точку зрения.

Теперь все, поехали.

1. Организационно правовая форма и система налогообложения никакой роли не играет: ИП или ООО на ОСН или УСН

У ИП-шника шанс "встрять" даже выше всех, потому что бухгалтера там отродясь не было, а сами предприниматели любят дел наворотить особенно в части оптимизации налогов.

Вроде ИП-шнику и не нужен бухучет по закону,ведь предприниматели полностью освобождены от обязанности вести бухгалтерию (п.2.1, ст. 6, 402-ФЗ)

Налоговая это прекрасно знает и использует этих пардон "баранов", когда не тянет план.

Почему? Да потому что налоговая давно прекрасно знает,что ИП, особенно на ЕНВД частенько используют для вывода кэша, а с документами у них бардак полный.

Кстати, и банки по 115-ФЗ зачастую именно у ИП запрашивают кучу документов для подтверждения деятельности. А если ИП не ведёт учёт, то ему очень проблематично собрать документы, вот и идёт он в бан у банка.

Анализ Федерального закона от 07.08.2001 №115 и Положения Банка России от 15.10.15 № 499-П позволяет прийти к выводу о том, что право банков на истребование документации вообще практически ничем не ограничено.

Поэтому если вы ИП на патенте или ЕНВД и думаете что в домике - вы не угадали.

На втором месте ООО с одним учером, он же директор,он же единственный работник, (он же Гога,он же Жора и т.д.),не получающий ни зарплату,ни дивиденды. Тот же "баран"с тем же результатом.

Почему? Да потому что вопрос:"надо ли заключать трудовой договор с директором — единственным учредителем организации?"до сих пор однозначно не разрешен и является предметом постоянных споров.

Роструд (письмо от 28.12.06 № 2262-6-1), Минздравсоцразвития (письмо от 18.08.09 № 22-2-3199) ссылаясь на статью 273 ТК РФ,говорят,что единственный учредитель не может быть работником организации и трудовой договор — это соглашение между работодателем и работником, то есть двусторонний акт.

Но бюджет то не пополняется, Минфин как обычно стучит кулачком и заставляет заключать договора и налоги в казну платить (письмо Минфина от 15.03.16 № 03-11-11/14234).

Вообщем, тема интересная как не крути найдут к чему придраться и наказать.

С дивидендами тоже непросто,если нет чистой прибыли,то и не заберешь себе честно заработанные,ибо без чистой прибыли,это не дивиденды, а значит плати налоги.

Учредитель может забрать свои дивиденды, только после того как компания покажет прибыль в бухучете.

Хотя платить может дивиденды ежеквартально, раз в полгода или раз в год (п. 1 ст. 28 Закона № 14-ФЗ, п. 1 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ).

2) Налоговая нагрузка

В Концепции системы планирования выездных налоговых проверок" в Приложении 3 (Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@) приведены показатели этой самой нагрузки.

Что делать?

Берете все свои поступления по банку, например за квартал, кроме кредитов. Умножаете на 1,01%. Записываете на бумажку. Потом опять берете банк и считаете сколько налогов уплачено за тот же квартал. Записываете туда же. Потом сравниваете. Если первая цифра меньше второй - вы в домике. Если чуть-чуть больше, то вы в группе риска. Если в разы больше, то вы уже на контроле.

В следующем квартале заплатите больше чем надо. По НДФЛ например, по которому в принципе переплата невозможна. Пусть лучше налоговая думает что вы идиоты.

Переплату всегда можно вернуть.

По заявлению налогоплательщика. Компания вправе попросить зачесть переплату в счет уплаты будущих налогов (п. 4 ст. 78 НК). Еще один вариант – пустить ее на погашение имеющейся задолженности (п. 5 ст. 78 НК).

В судебном порядке. Если налоговики и компания не договорились, стоит обратиться в суд (определение КС от 21.06.2001 № 173-О, постановление Президиума ВАС от 08.11.2006 № 6219/06).

Запомните! Если в ходе проверки обнаружится недоимка по налогам, переплата поможет избежать штрафных санкций. Надо отслеживать срок переплаты, чтобы он не вышел за пределы трех лет.(п. 5 ст. 78 НК).Вернуть переплату за пределами трех лет возможно только в судебном порядке и то при условии того, что удастся доказать, что о факте переплаты не было известно. Судебный вариант - всегда долгий и трудозатратный.

3. Платите налоги ежемесячно!

Суммы неважно какие хоть по три копейки. Все равно платежки бесплатные. Казалось бы фигня, а у налоговой это прям признак-признак добросовестности налогоплательщика.

Вообще ещё в далёком 2007 году в приказе ФНС были собраны и обобщены 109 типичных признаков недобросовестного налогоплательщика.Почитаешь-всплакнешь. Так вот в п.63 указан-неритмичный характер бизнеса компании. Вообще зачитаться можно этим списком.

4. Не показывайте убытки

См. выше далёкий приказ ФНС 2007 года" п.105-Налогоплательщик преимущественно отражает убытки в бухгалтерской или налоговой отчетности." Ну и любимую Концепцию Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ пп.2 п.4 Приложения 1 там тоже не жалуют убытки.

Что делать?

Покажите прибыль хоть копейку. Даже если у вас будет логичное объяснение или убыток реальный - это не поможет, вас все равно возьмут на контроль. Можно конешно не принять к налоговому учету какие то затраты, но в ОФР вам все равно придется показать убыток. Можно сделать так: начислить какие нибудь необлагаемые НДС доходы, например проценты по выданным займам, штрафы и пени по хозяйственным договорам и т.д. Их потом можно отсторнировать по акту сверки как ошибочные.

5. Среднесписочная численность должна соответствовать масштабу деятельности.

Что делать?

Если не соответствует, то надо придумывать какие нибудь сменные графики, сезонность, неполные рабочие дни и недели и т.д.

6. Среднемесячная зарплата должна быть выше прожиточного минимума по вашему региону.

Что делать?

Берете сумму зарплаты за год из РСВ или 6-НДФЛ делите на среднесписочную и умножаете на 0,87 получится плюс минус среднемесячная зарплата, если она получилась ниже прожиточного минимума, то вы попадаете на контроль. Если выше в два раза - то вы в домике.

Ну тут понятно что нужно подкрутить - среднесписочную. Можно же округлить не в ту сторону или вообще на поломанном калькуляторе посчитатть. Сломанным пальцем.

Опять смотрим критерии п. 5 Приложения № 2 к Приказу № ММ-3-06/333@ всемогущей Концепции системы планирования выездных налоговых проверок..Ну вот ещё к раздумью из все того же приказа ФНС из 2007 года: "п.59-Физлица, работающие в компании (на нее), приобретают недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги, драгоценные металлы (камни) на суммы, превышающие их задекларированные доходы",то есть наши люди на такси в булочную не ездят.

7. А как же НДС?

Да помню я помню.

Во-первых разрывы. Даже если вы сами ведете кристально белый бизнес - от разрывов вы не застрахованы. Мы поговорим на эту тему отдельно.

Берете начисленную зарплату за квартал. Складываете со всеми начисленными страховыми взносами. Умножаете на свою ставку НДС (я имею ввиду если у вас разные ставки то надо умножать на среднюю по реализации). Записываете на бумажку. Потом смотрите на НДС к уплате за тот же квартал. Если цифры где то рядом, то вы в домике.