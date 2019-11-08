Иллюзия равенства: метрополия и колонии

Берется госконтракт с исполнением где нибудь в глуши Урала, Сибири или Дальнего Востока. Разыгрывается как положено на тендерной площадке, но выигрывает всегда отдельная нужная фирма из Москвы, которая и становится генподрядчиком. И это схема.

Потом фирма из Москвы начинает искать исполнителей субподрядчиков из местных, с которых берет генподрядные от 3 до 5% вбелую и от 7 до 15% откатом наликом вчерную.

Субподрядчик, находится очень быстро, так как другой работы мало и денег там еще меньше. Потом субподрядчик, обобранный до нитки генподрядными и откатами, начинает метаться в поисках прибыли, и не находит ничего лучше как обналить и купить НДС.

В итоге госконтракт исполнен, дорога/мост/космодром построены и функционируют, генподрядчик процветает срубив бабло на ровном месте не сделав при этом ни единого телодвижения.

А сам непосредственный исполнитель субподрядчик, благодаря которому все построено и функционирует, сидит без денег по уши в долгах и с уголовкой за неуплату налогов в особо крупных размерах.

Самое поганое в этой ситуации, что она в рамках действующего законодательства.

Еще одна схемка, не менее мерзопакостная, чем предыдущая.

И простите меня, уважаемые москвичи и москвички, но я опять про Москву. Так вот, место действия то же - глушь Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Заходит на местный рынок игрок из престольной, ессно с баблищщем и связями. Без труда находит предприятие еще с советских времен, с огромными производственными площадями и земельными участками, довольно часто расположенными прямо в центре города.

Дела у них идут как правило не так чтобы очень, но заказы есть, зарплату платят, налоги тоже. Но общее положение дел практически банкротное.

Что делают ребята из Москвы. В принципе ничего, просто сидят рядом и ждут когда начнется процедура банкротства. Начать ее очень легко может любой кредитор с суммой свыше 600 тыщ. Организовать такого кредитора не представляет труда.

Дальше все проще пареной репы. Заходит конкурсный, из Москвы ессно, который начинает продавать с молотка за копейки все имущество. Ребятам с бааблищем, которые сидят рядом. Все, концерт окончен, расходитесь.

Вы спросите а в чем смысл? ЗЕМЛЯ. В центре города. В хорошие годы ее стоимость росла до 30% в год. Пример приведу. Участок, купленный в 2008 году за 980 тыщ стоит сейчас 14 млн.

И плевать всем на людей, которые остались без работы.