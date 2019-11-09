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Бухгалтерия Ада слушает

Управленческий учет -это фетиш. Все сразу умничают и делают глубокомысленные лица

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Управленческий учет – ооо это нечто. Это такой фетиш – все сразу начинают умничать и делать глубокомысленные лица. И всегда собственник ругается с фиником, потому что финик не понимает собственника. 

Финик учился в высшем экономическом учебном заведении плюс какой-нибудь сертификат имеет. 

А у собственника в лучшем случае неоконченный техникум, ему учиться было некогда, он создавал свой бизнес. Он чиста конкретный чувак и ему нужны конкретные управленческие решения. 

Чего он и ожидает от управленческого учета, он вообще «управленческий учет» воспринимает буквально – учет для управления. 

А у финика все не так. У финика в голове порядок, тут доходы, а там расходы. Вот прибыль, вот рентабельность, графики всякие. 

Ну, и? – спрашивает собственник. На этом карьера финика заканчивается. 

А все почему? Потому что нужно лошадь ставить впереди телеги, а не наоборот. 

Например БДР. Сначала надо определить, для каких целей он нужен. Что мы хотим в итоге увидеть. Какое ЦФО работает лучше или хуже? Или какой источник доходов реально доходный, а какой убыточный? Или мы хотим удвоить прибыль и нам нужно спланировать как это сделать? Это будут три разных БДР. 

На деле все происходит так – финик берет БДР той формы как его научили, и делает. Не задаваясь лишними вопросами типа «зачем». 

Поэтому и получается фигня.

Надо слушать клиента, и угадать, чего он хочет. И дать ему то, что нужно.

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Бухгалтерия Ада слушает

Блог о бизнесе и экономике от членов группы Налоговых консультантов в Фейсбуке Ольги Ганюшкиной и Анастасии Переваловой. Все тексты блога мы пишем вдвоем. Несмотря на значительное расстояние между нами и разницу в возрасте, мы находимся на одном уровне доходов и с одинаковым способом заработка. Совпадений вообще намного больше, чем могло бы быть, что в итоге привело нас к мысли создать и вести единый блог. Мы пишем о сегодняшних буднях бизнеса с точки зрения практикующих главных бухгалтеров, финансовых директоров и собственников, которыми мы являемся, управляя собственными бухгалтерскими фирмами.

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