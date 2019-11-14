Войны учредителей: пленных не брать

Два друга в лихие 90-е начинали делать бизнес как компаньоны. К 2010 году ситуация была такая. У каждого из друзей своя фирма, назовем их К1 и К2.

У К1 бизнес – продуктовый розничный магазин с ежедневным поступлением кэша.

У К2 бизнес – сдача в аренду недвижимости.

Вроде все тихо и спокойно как на кладбище.

Авотфиг.

Что эти два кренделя вытворили.

Они берут кредит на фирму К1 под пополнение оборотных средств на закуп товара. И действительно, кредитные средства уходят на оплату поставщикам товара. Но. Всю торговую наличную выручку фирмы К1 тратят на постройку недвижимости, которую после ввода в эксплуатацию оформляют в собственность теще учредителя фирмы К2. После чего теща начинает сдавать недижимость в аренду фирме К2, а та, в свою очередь, начинает сдавать в субаренду фирме К1 аккурат под магазин. К тому времени у фирмы К1 наступает час расплаты по кредиту с банком. На балансе пара ящиков тушенки в магазине и громадная дебиторка фирмы К2.

В этот момент там появляюсь я как финик и главбух в одном лице.

Ко всей порнографической ситуации добавляется полностью разваленный учет и нарисованные маслом балансы для банка.

А банк тоже не хухры-мухры, не Росколхозстройпотребкооперация. Прихожу к кредитному инспектору, приношу реальный баланс, а тот начинает меня отчитывать. Чтой-то баланс такой некрасивый, чем вы вообще думаете. Коэффициенты ликвидности и обеспеченности собственными средствами прям ни в какие ворота не лезут.

Интересное кино, думаю я. Вы тут сами этот срач развели, разве не видели кому кредиты давали. Кредиты берет фирма К1, а недвижимость на тещу учера фирмы К2 ушла.

Я, значит, корону лопатой поправила, и поняла, что надо с этим колхозом кончать. Учер фирмы К1 только рад, в отличии от учера К2. И вот их мелкие стычки перерастают в крупные войны.

Натравили на нас ОБЭП. Вваливаются в офис маски-шоу, с автоматами как положено при всех делах, и начинают шмон в офисе. Я думаю, сечас мой сейф начнут курочить, но нет, как-то вяло мой кабинет проверили. Потом уже поняла, что цель была другая.

При этом офис оцеплен, никого не впускают и не выпускают, звонить не дают. Мы томимся, они ходят по офису, даже в сливной бочок заглянули. Наши молодые девахи менеджеры уже глазки парням в масках строят.

Потом они перебираются из офиса в лексус директора. Вот там копашаться долго. Вроде на этом все… Да только через три месяца директор решил свою машину в чистку отдать и сам перед этим все убирал из нее и нашел в спинке кресла печать, тоненькую такую. Короче, он там и поседел и полысел одномоментно. В общем, расклад такой был. Печать подкидывали одни, а искали другие. Понятно стало, почему так долго лексус осматривали. Если бы нашли, то посадили бы. Видимо у его судьбы были другие планы. Поэтому я не смотрю русские сериалы, они скучные для меня…