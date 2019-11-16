Храни документы. За 50 лет произошла эволюция бухгалтера, и он отрастил клыки и кулаки

Работала я в разных организациях и фиником и главбухом по совместительству, документы разные через руки проходили. Только у меня было одно правило, все финансовые документы, которые касаются лично меня, сохранять, складывать в сейф и уносить домой. Как хомяк, все квитанции к ПКО (приходно-кассовый ордер), корешки к авансовым отчётам, платёжки, договора – все в норку.

Но времена меняются, и даже эти корешки не всегда помогают.

Попала я в переплет. Была я главбухом в одной фирме, уволилась потом, а фирма та попала под банкротство. А это ох, какая плохая ситуация для всех. При банкротстве арбитражный управляющий начинает копать долго и глубоко, кто деньги взял, да куда потратил, и кто довел фирму до "ручки", то бишь до банкротства. Причем копает на глубину трёх лет. То есть если кто брал деньги у фирмы или товар не позднее трёх лет, то всех за ноздри и к ответственности.

"Если собственности должника недостаточно, чтобы погасить претензии всех кредиторов, к субсидиарной ответственности привлекают лиц, влиявших на принимаемые должником решения. Такие лица признаются контролирующими должника, и им вменяется погашение неудовлетворенных требований кредиторов, если нет доказательств их непричастности к банкротству (ст. 61.11 127-ФЗ)."

Нарыл управляющий, что деньги были получены мной из банка, и сумма была немаленкая, ну как немаленькая – 8 лямов. Только в кассу я их принесла и корешок у себя как хомяк сохранила.

Про корешок управляющий не знал и хотел с меня взыскать, я на полусогнутых и с нервным тиком показала судебным приставам квитанцию к ПКО, что все деньги я вернула в кассу.

От меня отстали и как оказалось ненадолго, на полгода. Через полгода приходит опять исполнительный лист на меня. Ну вы понимаете, что управляющему надо найти крайнего. В чем дело уже непонятно.

Опять иду к приставу, а там начинается треш... Оказывается взяли объяснительную с директора, а он говорит не было денег, не помню, в кассу не получал, так все нарисовали. А мы помним, да, что сейчас к ответственности привлекаются даже если пальцем показать.

И тут я понимаю, что мне за такое грозит уже уголовка. То ли идти верёвку с мылом готовить, то ли антидепрессанты пока попить. Выбираю второе, но не помогает – панические атаки.

Приставу говорю, что приведу директора, и он письменно напишет, что деньги были. Мне дали неделю. Ищу этого директора-заразу. Ему уже под 70 лет, хотя и моложав.

Через третьих лиц нахожу его и вытаскиваю на встречу. Спрашиваю, Н.Н., ну как же так? Зачем вы так говорите? А он – на меня наехали, сказали, где деньги, куда дел, а я с испугу не помню, не было денег. И главное (!!!!) ему верят, а документам нет.

Не спрашивайте как, но он соглашается ехать со мной к приставу и писать пояснение – были деньги. Здесь в ход пошли и шаманские пляски с бубнами, и мольбы бухгалтерскому богу (он меня выручал часто), и другие практики, бухгалтера это же ещё и шаманы.

Это только раньше говорили, что бухгалтера издалека видно, вид у него пришибленный. За 50 лет произошла эволюция бухгалтера, и он отрастил клыки и кулаки. Вообщем или вы его или он вас.

Написал директор у приставов, что деньги были и что он забыл. И ух, все.....от меня отстали.

Через неделю, когда я пришла за окончанием судебного производства, из коридора услышала, как управляющий с пеной у рта орал, что так не может быть, у пристава в кабинете. Что, думаю, ****, не получилось повесить долги несуществующие на меня, ори, ори, ещё в аду будешь орать, я тебе полешко под котел ещё подкину.

Конечно ведро нервов на этой ситуации я оставила, что отразилось на здоровье. И это я, которая прошла ОБЭП, маски-шоу с обысками в офисе и следственные комитеты.

Так что поход в налоговую это для меня как поход в кино, не испугаешь, как в лося вишневыми косточками плевать.

Резюме: если бы не было квитанции к ПКО, то никакие показания директора не спасли. Документы – это важно!