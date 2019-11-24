По мнению Минфина хороший бухгалтер-мертвый бухгалтер. Рано нас хоронить

Имеется весьма компетентное и уважаемое мнение Минфина, что профессия бухгалтер скоро вымрет за ненадобностью.

Типа все сейчас уходит в облачные сервисы и автоматизируется. Предпринимателю даже делать ничего не нужно, только жми на кнопки. Не, даже на кнопки жать не надо, все сделают за вас.

Например,для ИП на УСН с объектом доходы вводят УСН-онлайн. Ну то есть,налоговая сама рассчитает налог,сама его взыщет,а ты спи-отдыхай. Более того, с 2020 года не надо будет сдавать деклы по имущественным налогам и по транспортному налогу.

Налоговики сами за вас все сделают,сами посчитают налог,сами разошлют специальные уведомления. Вроде как удобно,но что-то это мне напоминает Вовку в тридесятом царстве, когда он не хотел работать,а только рот открывал,чтобы еда сама в рот летела.Только вот летела она в чужой рот. Конкретный случай ниже.

Тут ко мне недавно предприниматель обратился, из этих, продвинутых, которые только кнопки жмут. У него бухгалтерский сервис, не буду писать какой, скажу только что очень известный и заслуживший доверие.

А обратился с таким вопросом. Бизнес вырос, понадобилась 1С. Поставили, ведут учет и там и там. И вот какая неприятность сллучилась в первый же квартал. 1С посчитала авансовый платеж по УСН на 27 тыщ больше, чем бухгалтерский сервис. И позвали меня конечно в 1С ошибку найти. Хех…

Вот что обнаружилось. 1С как раз все правильно посчитала, чему я не сильно удивилась. А вот в сервисе целых две ошибки, да такие криитчные…

1С взяла в расходы только оплаченный и проданный товар, бухгалтерский сервис взял в расходы весь оплаченный товар бухгалтерский сервис взял в расходы авансовый платеж по УСН, 1С его конечно не взяла.

Так что рановато поминки заказали, рановато….