Тролль как двигатель. Часть 2 и последняя

Продолжаем говорить о такой ерунде как тролли на «Клерке». И не пишите нам потом, что мы не предупреждали. Еще раз, ТЕМА — ЕРУНДА. ЧИТАТЬ — НЕ НАДО. Первую часть не читайте по этой ссылке: «Какие тролли водятся на „Клерке“. И зачем они тут».

5. ДИСКРЕДИТАТОР

Так как сообщество профессиональное, это тролль самый страшный. Что он делает. Ладно бы ставил под сомнение профессиональный уровень оппонента. Нееееет! Он же ему синюю печать на лоб ставит — ДИЛЕТАНТ. Вот иди теперь со своей синей мордой во двор, разжигай костер и жги все свои дипломы, свидетельства и сертификаты. Кровью и потом заработанные. Все-о-о, теперь ты никто. И «на ты» сразу. Иди в первый класс: на тебе таблицу умножения. Бантики не забудь нацепить.

У Дискредитатора нет других дел. Он не пишет и не читает. Зачем? И так все понятно. Вокруг одни дебилы криворукие. И его задача объяснять всем вокруг, что они бездари и позор профессионального сообщества. Это очень тяжелая работа, людей много, к каждому свой подход нужен, свой топор так сказать. Кого-то достаточно тюкнуть слегка. А некоторые могут топор отобрать и сами навалять. Никакого уважения.

С одной стороны, хорошо быть самым страшным — никто не обидит, все боятся. С другой стороны, все боятся — но не уважают. Где логика, суки лагерные?

@Кошки_рулят, это я про Вас (как и обещала).

6. ИНЖЕНЮ

Это сложный тролль, сложнее Психолога. Суть — закос под дурочку. Под дурынду я бы сказала. Ага, в профессиональном сообществе — дурында. Опасненько, конечно, но это такой ржач неописуемый. Особенно когда попадется упоротый Эксперт или Дискредитатор. Главное до конца держать бровки домиком и губки бантиком. Но. Тут надо иметь начисто задушенное чувство собственной важности, иначе не получится.

7. БУДДИСТ

На самом деле, это не совсем тролль. Это бревно тролль, плывущее по течению реки, раскинув сучья. Ему пофиг, что про него говорят и думают. Он на позитиве всегда. Этим и выбешивает, потому тролль. В отличии от других троллей, Буддистом не просто так стать и непросто выйти.

И таки да, я — Инженю и Буддист. Я вас всех люблю, обнимаю и желаю всем добра! Харе Кришна эврибади!