Типичный бухгалтер. Про современных бухгалтеров в трех частях

Типичная среда современного бухгалтера. Первая часть — наблюдение, вторая часть — совет, третья — вопрос.

ЧАСТЬ 1. Стандарт обсуждения поста в КУБе

Навеяно последними обсуждениями в «Красном уголке бухгалтера».

КУБ — группа «Красный уголок бухгалтера» самое больше сообщество бухгалтеров в фейсбуке, созданная «Клерком». Сообщество существует три года и насчитывает около 13 тысяч бухгалтеров.

Ира Кошкина:

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Сдала НДС с опозданием на два дня, перепутала срок сдачи с прибылью. Что за это будет и когда, у кого такое было поделитесь, если не трудно. Всем спасибо!

Комментарии:

Леся Абрамкина: за что вы зарплату получаете интересно?

Самохина Инна — Леся Абрамкина: тут за одну зарплату пять фирм ведёшь да еще вот таких умных консультируешь бесплатно

Людмила Эдуардовна — Леся Абрамкина: сколько я таких бездарей выучила так не счесть, но никто таких тупых вопросов мне не задавал

Леся Абрамкина — Людмила Эдуардовна: ой а Вы преподаёте да?

Людмила Эдуардовна — Леся Абрамкина: да я преподаю курсы бухгалтеров

Леся Абрамкина — Людмила Эдуардовна: можно я в личку напишу

Людмила Эдуардовна: потрудитесь взять в руки Налоговый кодекс, милочка, и прочесть хотя бы оглавление

Наташа Ц — Людмила Эдуардовна: да что Вы, такие и читать то не умеют

Людмила Эдуардовна — Наташа Ц: черт знает что, а не группа стала, всякие бездари заходят

Наташа Ц — Людмила Эдуардовна: и не говорите, Людмила Эдуардовна

Лютый лютик: сначала штраф тыща рублей за каждый лист плюс 40% от суммы к уплате плюс пеня плюс жди выездную короче впухла ты…

Елена Иванова — Лютый лютик: да что вы ерунду пишете

Валентин и Валентина — Елена Иванова: прогнозируемые события априори не могут быть ерундой поскольку вероятность их наступления величина неопределенная

Лютый лютик — Елена Иванова: сама ты ерунда

Самохина Инна: если вы не знаете таких элементарных вещей — уходите из профессии

Добрый фей — Самохина Инна: а вы я смотрю родились с калькулятором в руках

Самохина Инна — Добрый фей: да, красный диплом Плехановки, ДипИФР, вчера из Парижа вернулась устриц ела под шампанское.

Наташа Ц — Добрый фей: это профессиональное сообщество и таким как вы здесь не место

Желткова евгения: как можно было перепутать ндс с прибылью? Вы бы еще дебет с кредитом перепутали. Вас уволить надо за несоответствие занимаемой должности!

Людмила Эдуардовна — Желткова евгения: как же, уволят ее, за копейки работают, понаедут с регионов

Желткова евгения — Людмила Эдуардовна: я заметила, уровень образования у них очень низкий

Самохина Инна — Желткова евгения: все потому что законодательство не знают. Вот к примеру если бы читала 115-ФЗ то не перепутала ндс с прибылью.

Наташа Ц: обращаюсь к администраторам сообщества! Не допускайте непрофессиональных публикаций!

Ира Кошкина: кто-нибудь, ответьте на мой вопрос, ну пожалуйста!

Потапов Алексей: беги отсюда, девонька, я тебе в личку все написал

ЧАСТЬ 2. Как перестать думать хню ерунду

Мы, бухи, люди умные, а как известно — от ума одно горе. Особенно если тебе до пенсии еще два года, а на работу уже не берут. Вот тут в голову начинает лезть всякая хня ерунда. Типа вы все дураки я одна тут умная и грамотная,в белом пальто и на флейте баланс выдуваю,и т.д.и т.п.

А что нам говорил великий физик Вадим Зеланд? Наши мысли наше будущее. Думаешь всякую хню ерунду — вот она с тобой и случается. И бегаешь по кругу как пони в цирке. А надо всего -о перестать думать хню ерунду, и она перестанет случаться.

Логично же.

Тут одна засада. Наш мозг устроен так, что он не может не думать о чем то. Он не воспринимает слово «не». Если сказать себе «не думай про синего бегемота!», то одни бегемоты в башке будут.

Так что же делать?

А ничего не делать, забить и само пройдёт. Это самый эффективный вариант, но он чисто мужской и может не подойти дамам.

Остальные способы исключительно для дам.

Займитесь спортом. Но не так чтобы в олимпийский резерв стремиться. Так чуть чуть йога, чуть чуть пилатес, чуть чуть еще каких-нибудь непонятных слов. Тут главное не упираться в тренировку, а расслабленно думать, глядя в зеркальную стену зала, какая я все-таки красивая в этой новой спортивной форме. Не то что эта макитра рядом. Ходите в шопинг. Шопинг лечит все болезни у женщин, это подтверждают британские ученые. Это раз. А во-вторых во время шопинга башка пустая только ветер гуляет. Что и надо.

Станьте ЗОЖником или веганом или вступите в какую-нибудь секту здорового образа жизни. Я к примеру Харе Кришна эврибади. Но есть секты и позабористей.

Ну и улыбайтесь. Забыли как это? Рассказываю. Идём к зеркалу. Красим губки ярко-красной помадой. Губки бантиком, воздушный поцелуй и растягиваем уголки рта к ушам. Все!

(Долбаный Т9!!!!)

ЧАСТЬ 3. Профессиональная этика

У врачей и юристов, например, не принято хаять друг друга. Если врачу или юристу начинаешь жаловаться на предыдущего специалиста, то в ответ тишина — профессиональная этика. Нельзя критиковать коллегу, даже если он реально накосячил. А у бухгалтеров сплошь и рядом. Почему?