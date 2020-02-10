Типичный бухгалтер. Про современных бухгалтеров в трех частях

Типичная среда современного бухгалтера. Первая часть — наблюдение, вторая часть — совет, третья — вопрос.
ЧАСТЬ 1. Стандарт обсуждения поста в КУБе
Навеяно последними обсуждениями в «Красном уголке бухгалтера».
КУБ — группа «Красный уголок бухгалтера» самое больше сообщество бухгалтеров в фейсбуке, созданная «Клерком». Сообщество существует три года и насчитывает около 13 тысяч бухгалтеров.
Ира Кошкина:
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Сдала НДС с опозданием на два дня, перепутала срок сдачи с прибылью. Что за это будет и когда, у кого такое было поделитесь, если не трудно. Всем спасибо!
Комментарии:
Леся Абрамкина: за что вы зарплату получаете интересно?
Самохина Инна — Леся Абрамкина: тут за одну зарплату пять фирм ведёшь да еще вот таких умных консультируешь бесплатно
Людмила Эдуардовна — Леся Абрамкина: сколько я таких бездарей выучила так не счесть, но никто таких тупых вопросов мне не задавал
Леся Абрамкина — Людмила Эдуардовна: ой а Вы преподаёте да?
Людмила Эдуардовна — Леся Абрамкина: да я преподаю курсы бухгалтеров
Леся Абрамкина — Людмила Эдуардовна: можно я в личку напишу
Людмила Эдуардовна: потрудитесь взять в руки Налоговый кодекс, милочка, и прочесть хотя бы оглавление
Наташа Ц — Людмила Эдуардовна: да что Вы, такие и читать то не умеют
Людмила Эдуардовна — Наташа Ц: черт знает что, а не группа стала, всякие бездари заходят
Наташа Ц — Людмила Эдуардовна: и не говорите, Людмила Эдуардовна
Лютый лютик: сначала штраф тыща рублей за каждый лист плюс 40% от суммы к уплате плюс пеня плюс жди выездную короче впухла ты…
Елена Иванова — Лютый лютик: да что вы ерунду пишете
Валентин и Валентина — Елена Иванова: прогнозируемые события априори не могут быть ерундой поскольку вероятность их наступления величина неопределенная
Лютый лютик — Елена Иванова: сама ты ерунда
Самохина Инна: если вы не знаете таких элементарных вещей — уходите из профессии
Добрый фей — Самохина Инна: а вы я смотрю родились с калькулятором в руках
Самохина Инна — Добрый фей: да, красный диплом Плехановки, ДипИФР, вчера из Парижа вернулась устриц ела под шампанское.
Наташа Ц — Добрый фей: это профессиональное сообщество и таким как вы здесь не место
Желткова евгения: как можно было перепутать ндс с прибылью? Вы бы еще дебет с кредитом перепутали. Вас уволить надо за несоответствие занимаемой должности!
Людмила Эдуардовна — Желткова евгения: как же, уволят ее, за копейки работают, понаедут с регионов
Желткова евгения — Людмила Эдуардовна: я заметила, уровень образования у них очень низкий
Самохина Инна — Желткова евгения: все потому что законодательство не знают. Вот к примеру если бы читала 115-ФЗ то не перепутала ндс с прибылью.
Наташа Ц: обращаюсь к администраторам сообщества! Не допускайте непрофессиональных публикаций!
Ира Кошкина: кто-нибудь, ответьте на мой вопрос, ну пожалуйста!
Потапов Алексей: беги отсюда, девонька, я тебе в личку все написал
ЧАСТЬ 2. Как перестать думать
хню ерунду
Мы, бухи, люди умные, а как известно — от ума одно горе. Особенно если тебе до пенсии еще два года, а на работу уже не берут. Вот тут в голову начинает лезть всякая
хня ерунда. Типа вы все дураки я одна тут умная и грамотная,в белом пальто и на флейте баланс выдуваю,и т.д.и т.п.
А что нам говорил великий физик Вадим Зеланд? Наши мысли наше будущее. Думаешь всякую
хню ерунду — вот она с тобой и случается. И бегаешь по кругу как пони в цирке. А надо всего -о перестать думать хню ерунду, и она перестанет случаться.
Логично же.
Тут одна засада. Наш мозг устроен так, что он не может не думать о чем то. Он не воспринимает слово «не». Если сказать себе «не думай про синего бегемота!», то одни бегемоты в башке будут.
Так что же делать?
А ничего не делать, забить и само пройдёт. Это самый эффективный вариант, но он чисто мужской и может не подойти дамам.
Остальные способы исключительно для дам.
Займитесь спортом. Но не так чтобы в олимпийский резерв стремиться. Так чуть чуть йога, чуть чуть пилатес, чуть чуть еще каких-нибудь непонятных слов. Тут главное не упираться в тренировку, а расслабленно думать, глядя в зеркальную стену зала, какая я все-таки красивая в этой новой спортивной форме. Не то что эта макитра рядом. Ходите в шопинг. Шопинг лечит все болезни у женщин, это подтверждают британские ученые. Это раз. А во-вторых во время шопинга башка пустая только ветер гуляет. Что и надо.
Станьте ЗОЖником или веганом или вступите в какую-нибудь секту здорового образа жизни. Я к примеру Харе Кришна эврибади. Но есть секты и позабористей.
Ну и улыбайтесь. Забыли как это? Рассказываю. Идём к зеркалу. Красим губки ярко-красной помадой. Губки бантиком, воздушный поцелуй и растягиваем уголки рта к ушам. Все!
(Долбаный Т9!!!!)
ЧАСТЬ 3. Профессиональная этика
У врачей и юристов, например, не принято хаять друг друга. Если врачу или юристу начинаешь жаловаться на предыдущего специалиста, то в ответ тишина — профессиональная этика. Нельзя критиковать коллегу, даже если он реально накосячил. А у бухгалтеров сплошь и рядом. Почему?