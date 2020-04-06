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Бухгалтерия Ада слушает

Разговор двух кулацких баб с малым и средним бизнесом

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А ну подь сюды, карапуз мелкий бизнес, разговор есть. Не боись, мы уже умерли давно, я Авдотья, а это Настасья, мы бабки авторов по материнской линии. Из раскулаченных мы, из сибирских. Говоришь плохо тебе, помираешь. Пошто так? Вроде не война и не голод. Давай сопли утри, держи шанежку и рассказывай, что за беда.

КОРОНАВИРУС.

Понятно. А теперь нас послушай.

Мы обе и испанкой болели, и тифом. Никто нас не лечил, кулацкое отребье, да и не принято было лекарства употреблять в наших околотках. Дети, те да, умирали, бывало.

Когда нас раскулачивали, продуктов вывезли из кладовых на семи подводах, а остатками еще вся деревня питалась неделю. А нас вывели со двора в чем были одеты, и отпустили на все четыре стороны.

Настасья 17-ти лет попала в лагерь как кулацкая дочь. Язык острый был, и болтала им много, по молодости. Повели расстреливать. Так она отпросилась пописать, зашла за дом и дала деру. Босая. В лес. Правда летом. Три дня по тайге бродила, но вышла.

Авдотья к началу войны четырех детей имела на руках. Была у нее корова, которая всех кормила. Придут бывало ночью мародеры за коровой, Авдотья берет вилы и идет в сарай. А там уж по-всякому бывало. Но корова до конца войны оставалась.

Так вот.

  1. Болезнь – это конечно плохо, но ты еще не заболел и не умер. Пока что ты еще жив и здоров. Что будет дальше – в твоих руках.
  2. Смерть это часть жизни.
  3. Бывает в жизни, что теряешь очень много или даже все. Это жизнь.
  4. Пока живешь хорошо – делай запасы. Копи, складывай в кубышку и в погреб. Не трать все, не живи одним днем. В жизни всегда то густо, то пусто – помни об этом.
  5. Борись за себя изо всех сил. Выживай каждый день. Не давай себя в обиду.
  6. И это… штаны с лямками поменяй. Тебе же не пять лет, а 25, взрослый ты уже…
коронавирус малый бизнес
Бухгалтерия Ада слушает

Блог о бизнесе и экономике от членов группы Налоговых консультантов в Фейсбуке Ольги Ганюшкиной и Анастасии Переваловой. Все тексты блога мы пишем вдвоем. Несмотря на значительное расстояние между нами и разницу в возрасте, мы находимся на одном уровне доходов и с одинаковым способом заработка. Совпадений вообще намного больше, чем могло бы быть, что в итоге привело нас к мысли создать и вести единый блог. Мы пишем о сегодняшних буднях бизнеса с точки зрения практикующих главных бухгалтеров, финансовых директоров и собственников, которыми мы являемся, управляя собственными бухгалтерскими фирмами.