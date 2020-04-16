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Бухгалтерия Ада слушает

Главбуху на заметку: Что бывает, если зам главбуха имеет аттестат аудитора. Ну про коронавирус, конечно же

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История не моя, публикую с согласия рассказчика.

В одном большом городе жила была немаленькая такая фирма, судоходная компания. Была у нее бухгалтерия из двух дам – главбуха и расчетчика. Работы становилось все больше, фирма росла, и привел гендир по знакомству на должность зама главбуха одну интересную даму. А интересная она была в том смысле, что имела аттестат аудитора.

Главбух сначала обрадовалась такому ценному кадру. Как раз должны были прийти аудиторы на обязательный аудит, и нужно было с ними отработать проверку. Даму-аудитора оставили на аудиторов, логично же? А то, только на этом вся логики закончилась.

По сути, аудиторам нужно было только отсканировать подобранные документы. И все. Аудит проводится не один год, аудиторы одни и те же.

Но дама-аудитор повела себя странно. Она вдруг заявила, что готовила компанию к внешнему аудиту, проведя внутренний аудит. И теперь хочет за это денег, и пофиг, что ее об этом никто не просил и надобности такой не было. 

При этом дама-аудитор, долго не мучаясь, тащит договор ГПХ, составленный собственноручно, на кругленькую сумму, из которого следовало, что все необходимые аудиторские процедуры проводились именно ее силами, а не какой-то там аудиторской группой.

Гендир, очарованный аудиторским аттестатом, подписывает договор не глядя. Главбух же, работавшая с аудиторами не один десяток лет (да-да, я не ошиблась, есть и такие монстры), прочитав договор дамы-аудитора, поймав выпавший глаз и челюсть, совершенно отчетливо поняла, что зама у нее походу нет.

Из договора, в частности следовало, что дама-аудитор выполняла операции, входящие в должностные обязанности главбуха («Когда?? Почему я не в курсе?» - вопрошала совершенно очумевшая главбух), а также проверила операции и документы к ним, которых никогда не было и быть не могло в принципе конкретно в судоходной компании.

Желая выяснить все до конца, главбух зовет даму-аудитора на разговор. НО. Тут наступает пердимонокль с коронавирусом, и дама-аудитор быренько сваливает в самоизоляцию со словами «я законопослушная гражданка».

На фоне таких нервяков уходит в глухой запой расчетчик, что к сожалению не редкость у данной группы бухов. В итоге офанаревшая от таких поворотов сюжета главбух работает в одиночестве в пустом и гулком офисе, периодически прибегая домой на переодеться, помыться и удостоверить родственников, что жива и пока здорова.

И никто памятник ей не поставит. И доплату указом Президента не получит. Хоть бы зарплату получить, хотя бы оклад.

Извините, что пост не смешной. Просто уже не смешно.

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Бухгалтерия Ада слушает

Блог о бизнесе и экономике от членов группы Налоговых консультантов в Фейсбуке Ольги Ганюшкиной и Анастасии Переваловой. Все тексты блога мы пишем вдвоем. Несмотря на значительное расстояние между нами и разницу в возрасте, мы находимся на одном уровне доходов и с одинаковым способом заработка. Совпадений вообще намного больше, чем могло бы быть, что в итоге привело нас к мысли создать и вести единый блог. Мы пишем о сегодняшних буднях бизнеса с точки зрения практикующих главных бухгалтеров, финансовых директоров и собственников, которыми мы являемся, управляя собственными бухгалтерскими фирмами. (С) Ганюшкина О.С. Перевалова А.А. Бухгалтерия Ада слушает. Копирование материалов блога без ссылок на авторов или на блог запрещено. Бухгалтерия Ада не предупреждает, а угрожает - плагиат опасен дла душевного здоровья!