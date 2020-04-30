Типы российского бизнеса – кто как плавает

Почему-то обсуждая очередной раз кризис, короновирус и извечно любимые вопросы: кто виноват? И что делать? В нашем воображении возникли следующие типы бизнеса.

Титаник

Очень крупный транснациональный бизнес, возможно естественная монополия. Уверен в своей непотопляемости. Огромен, богат и монументален. Выстроен по последнему слову науки и техники. Потонет внезапно, неожиданно для самого себя, с грохотом и волнами. Долго будут обсуждать в прессе, искать причины и виноватых, но не найдут. Снимут про катастрофу несколько фильмов и напишут не один десяток книг и диссертаций. Экономика сильно изменится после этого.

Подводная лодка

Крупный или средний бизнес, очень высокотехнологичный, может долго существовать в автономном режиме. Вероятность затопления низкая. Легко может прикинуться утопленником, а потом внезапно всплыть как ни в чем не бывало где-нибудь на Канарских островах. Вообще темная лошадь. Может залечь на дно и лежать там бревном, пока шторм не закончится.

Аквалангист

Микробизнес, в зависимости от снаряжения – высокотехнологичный или не очень. В зависимости от снаряжения и кислорода в баллонах за спиной, могут плавать довольно долго и глубоко. Правда есть такие, у которых только маска и ласты, но они долго не плавают – или тонут или обзаводятся нормальным снаряжением. Те, у кого хорошее аквалангистское снаряжение, утонут вряд ли, даже при шторме. Повторюсь, тут все зависит от запаса кислорода в баллонах. Кислород закончился – все, утоп.

Лодка с веслами

Микро и малый бизнес. Смотря, какая лодка и кто на веслах. Может быть ,куда-то и приплывут и даже не утонут если:

на вёслах профессиональные гребцы; они все будут грести в одном направлении; они хорошо знают куда плыть и у них есть как минимум компас.

В будущем смогут поставить на лодку мотор и пристроить каюту. Вообщем ,шансы дорасти до яхты есть хоть и крошечные. Яхты в большом количестве водятся в Европе и Америке. В России почему-то не приживаются.

Просто дерьмо

Это не бизнес, это рядом. Оно не потонет никогда. Все умрут, а оно останется на плаву. Дерьмо особо не мешает пока в него не вляпаешься. Если просто проплывать мимо, то никаких проблем. Периодически на дерьмо устраиваются облавы, после которых вода долго остаётся чистой. Но потом оно все равно появляется. Если долго не чистить воду от дерьма, она становится мутной и вонючей. Титанику и подводной лодке пофигу,а вот остальным бедаааа.

Ихтиандр

Таких пока нет. Но есть тенденция к их появлению, мир меняется. Товарищ Греф Иванович Сбербанков посоветовал отращивать жабры, а он в бизнесе знает толк. Неважно, что история про Ихтиандра галимая фантастика, биологически невозможная. Мы рождены, так сказать чтоб сказку сделать былью. Поэтому давайте все быренько нарезали себе жабры и бульк под воду. А там кто выплывет тот молодец или мутант.

Ну и есть еще всякие, мальки, моллюски и планктон, которые не бизнес, но питаются от него. Они перекочуют в тот водоем, где будет жизнь. И начнется все сначала….