Чтобы сделать выводы о профессионализме, надо сесть в одно такси под названием «Бухгалтерия» и проехать хотя один месяц

В любом профессиональном сообществе существует эдакая профессиональная иерархия, положение в которой есть предмет бесконечных разборок, что собственно и делает такой интересной внутреннюю жизнь сообществ. К превеликой печальке, чаще всего вышеописанная проф иерархия имеет мало общего с дейтвительным положением дел.

Профессионализм – это способность надежно выполнять сложную работу в любых условиях. Чтобы стать крепким таким профи, нужно просто «упереться рогами» и заниматься только этим делом. Так вот, среди таких вот крепких профи изредка встречаются с уровнем Бога.

Когда-то очень давно в одной из прошлых жизней у меня был друг по имени Миша. Пожилой узбек, лысоватый, с золотыми зубами, но правда очень высокий и здоровый. Он таксовал у нас в городе. Мне про него говорили, что он бывший гонщик, участвовавший в формуле-1, но я как-то серьезно не воспринимала такую инфу. Он возил меня несколько раз, ну да водит хорошо, и все.

Как-то раз я попросила его меня отвезти. Ехать надо было довольно далеко, практически через весь город по самым загруженным улицам и к тому же в самом начале часа пик. Кто знает Хабаровск – ехать с индустриального поселка в Южном до Белоснежки в Северном. Я бы ехала на общественном транспорте часа два. На такси с очень хорошим таксистом минут 45 минимум, если повезёт с дорогой. Когда Миша за мной приехал, у меня оставалось 10 минут. О чем я с истерикой ему и сообщила. Миша сказал – 10 так 10, посмотрел по навигатору куда ехать, включил на телефоне секундомер, и мы поехали.

Через 11 минут мы были на месте. Через 10 с половиной – уточнил Миша, показывая секундомер.

Я не стала спорить. Три минуты назад у меня была остановка сердца. Волосы на голове стояли дыбом, руки ноги тряслись от пережитого. Потом, когда я смотрела фильмы Такси, Такси-2 и т.д. мне негде было смеяться.

Во-первых, нам все время горел зеленый. Иногда мигающий, но зеленый. Миша считал секунды, вслух, от светофора до светофора, и знал наизусть все временные интервалы. Во-вторых, Миша ни разу даже не притормозил. Он сразу тапку в пол и все. Другими педалями он не пользовался. Аааа и ручник же. В-третьих, он не ехал, а перемещался в пространстве. Он перестраивался из полосы в полосу какими-то прыжками, очень точными. Он видел всю дорогу на километр вперед. Он знал наперед, кто куда будет перестраиваться, тормозить, поворачивать, а кто даст газу. И это было так легко для него, хотя и был собран и сосредоточен.

Я много лет до этого знала Мишу, он много раз меня возил. Но то, что он такой профи выяснилось только в критической ситуации. На лбу вообще не написано, понимаете. Поэтому, уважаемые коллеги, давайте перестанем обвинять друг друга в непрофессионализме и прочих смертных грехах. Чтобы сделать выводы о профессионализме, надо сесть в одно такси под названием «Бухгалтерия» и проехать хотя один месяц. А вы что думаете по этому поводу?