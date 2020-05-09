Льготный тариф страховых взносов, субсидии бизнесу. Все что знали или не очень знали, но спросить боялись

Наконец-то! Свершилось! Снизошла благодать на наши седые от дум головы. Ставки страховых взносов понизили, причем, прилично, но запутали следы. А то чой-то, все каааак ломанутся на льготный тариф, и останутся от бюджета рожки да ножки.

Так вот, пост для тех, кто запутался – мы распутываем!

Основные моменты Письма ФНС России от 07.04.2020 N БС-4-11/5850@ "О пониженных тарифах страховых взносов для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства":

Федеральным законом N 102-ФЗ пункт 1 статьи 427 Налогового кодекса РФ дополнен подпунктом 17, устанавливающим пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства

Одновременно статьей 6 Федерального закона N 102-ФЗ установлено, что в период с 1 апреля 2020 года до 31 декабря 2020 года для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства, применяются следующие пониженные тарифы страховых взносов для начислений, рассчитанных как превышение над величиной минимального размера оплаты труда:

на обязательное пенсионное страхование в пределах и сверх установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - в размере 10,0 процента; на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - в размере 0,0 процента; на обязательное медицинское страхование - в размере 5,0 процента.

В соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона N 102-ФЗ действие положений статьи 6 указанного Федерального закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Короче так – если начислена зарплата 25 000 руб, то сумма 12 130 руб. облагается основным тарифом, а остальная сумма 12 870 руб. – пониженным.

Тут два основных момента:

как сделать в 1С, чтобы все само считалось, только кнопочки нажимай, как мы любим ☺))) а оно вообще надо?

Поехали.

К ак сделать в 1С, чтобы все само считалось

1) настроить в 1С тариф

Идем в Налоги и отчеты – Страховые взносы – выбираем тариф «Для субъектов малого или среднего предпринимательства» (он последний в списке) – ставим применять с Апреля 2020г – жмем кнопочку Ок.

Почему с апреля 2020 г. Последний абзац Письма: «Код тарифа плательщика страховых взносов и коды категории застрахованного лица, учитывающие положения нормы Федерального закона N 102-ФЗ, применяются начиная с представления плательщиком страховых взносов Расчета за полугодие 2020 года».

Здесь все.

2) начисление зарплаты, как обычно

К примеру, одному сотруднику мы начислили 10 000 руб., второму 25 000 руб. По основному тарифу были бы начислены взносы в сумме:

ПРФ 35 000 * 22% = 7 700

ФОМС 35 000 * 5,1% = 1 785

ФСС 35 000 * 2,9% = 1 015

ФСС НС 35 000 * 0,2% (или ваш тариф) = 70

ИТОГО взносов на сумму 10 570

А по тарифу «Для субъектов малого или среднего предпринимательства» начисляются взносы:

ПРФ (10 000 + 12 130) * 22% + 12 870 * 10% = 6 155,60

ФОМС (10 000 + 12 130) * 5,1% + 12 870 * 5% = 1 772,13

ФСС (10 000 + 12 130) * 2,9% + 12 870 * 0% = 641,77

ФСС НС 35 000 * 0,2% (или ваш тариф) = 70

ИТОГО взносов на сумму 8 639,50

Или меньше на 1 930,50. Это минус 18%, а не в два раза, как врет телик.

3) отражение в Расчете по страховым взносам

Во-первых, в Приложении 1 к Разделу 1 появится два раздела Код тарифа – один с кодом 01 (или какой у вас основной), второй – с кодом 20 «Для субъектов малого или среднего предпринимательства» (сейчас там еще стоят два вопросика потому что 1С не доделали).

Во-вторых, суммы начисленной зарплаты нужно будет разбить на две части – одна, облагаемая страховыми взносами по основному тарифу, вторая – облагаемая по льготному тарифу «Для субъектов малого или среднего предпринимательства». Проверка и поиск ошибок в РСВ превращается в увлекательнейший квест.

А оно вообще надо?

Тут все зависит от масштабов. Надо сначала сесть и просчитать, насколько уменьшится сумма начисленных страховых взносов, насколько увеличится налог на доход (УСН 15% или налог на прибыль – дада, а вы чо думали), и насколько увеличится объем работы расчетчика. Помним две вещи: применение льготного тарифа есть право, но не обязанность, и у попа со сдачей плохо…

НО И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ ПРО 12 130 руб. МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ В РАЗМЕРЕ 12 130 (МРОТ). Субсидия предоставляется предприятиям и ИП, которые пострадали от короновируса. («Постановление правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 576»).

Список таких пострадавших, утвержден в Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 (ред. от 18.04.2020). Смотреть надо только на основной ОКВЭД, который у вас указан. Например, основной ОКВЭД у вас 86.23-Стоматологическая практика, значит, вы пострадали и имеете право на получение субсидии. Если основной ОКВЭД другой, а 86.23 есть, но он не основной, то увы-государство считает, что вы не пострадали. Менять ОКВЭД сейчас не имеет смысла, так как будут смотреть основной ОКВЭД на 01.03.2020 года.

Что еще проверят, чтобы вы могли получить субсидию?

1. То, что вы не уволили никого в апреле или уволили но не более 10% от того количества сотрудников, которые были у вас в марте. Ну, например, в марте у вас было 100 человек ,а в апреле 80. Все, субсидия вам не положена. Если 90 и больше сотрудников осталось, то положена. Где будут смотреть количество сотрудников? Ответ в СЗВ-М.

2. Ваше предприятие или ИП должны быть в реестре малого и среднего бизнеса. Проверьте себя здесь: https://rmsp.nalog.ru/. Но лучше проверить себя сразу на сайте https://service.nalog.ru/subsidy/

3. Также у вас не должно быть долгов по налогам и страховым взносам на 01.03.2020, превышающих 3 тысячи рублей, то есть долг 2000 руб. иметь можно.

4. Нельзя находиться также в стадии ликвидации и банкротства.

Сумма субсидии рассчитывается по формуле: количество работников в марте х 12 130 рублей (МРОТ).

Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП). Получить субсидию может и ИП без работников, в данном случае, размер субсидии будет равен 12 130 руб.

Для получения выплаты за апрель нужно подать заявку в период с 1 мая до 1 июня. Соответственно за май подать заявку необходимо с 1 июня по 1 июля. При подаче выбирайте код "04" - за апрель, "05" - за май, "0405" - за апрель - май. Но учтите, что если вы решили подать заявление сразу за май и апрель, то необходимо сдать СЗВ-М и за апрель и за май. Да, да за май уже тоже можно подать СЗВ-М.

На что можно потратить субсидию?

Потратить субсидию можно на любые нужды не только на зарплату, так как в постановлении №576 сказано: «Субсидия предоставляется в целях частичной компенсации затрат получателей субсидии, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 г.». Отчетности об использовании субсидии не предусмотрено.

Подать заявление на субсидию можно через:

любую ТКС,

почту России,

МФЦ, не забыв предварительно записаться,

можно отнести в налоговую ногами, но там все принимается в коробку (не рекомендуем, вдруг потеряется)

личный кабинет. Подача заявления через личный кабинет наиболее удобна, если у вас есть ЭЦП. Так как в личном кабинете если вам положена субсидия, уже имеется готовое заявление, где подтягиваются ваши банковские реквизиты, необходимо буквально только пару раз нажать кнопки (если вы технически справились: установили плагин и ЭЦП).

Но это все теория, а на практике стали приходить отказы:

в отказах по заявлению на получение субсидии пишут «0100000000: Нарушение установленного порядка представления сведений или 0300300000: Структура файла обмена не соответствует требованиям формата, в документе некорректно указаны банковские реквизиты.»

Проверяешь реквизиты все верно, в чем некорректность не понятно!

Так что, кто получит субсидию - маякните как там у вас.

И отслеживайте как там идет рассмотрения заявления, либо через личный кабинет налогоплательщика ,либо можно уточнить по единому телефонному номеру Налоговой службы 8-800-222-22-22.

Вообщем, дерзайте! Как говорят в народе с поганой овцы, хоть шерсти клок.