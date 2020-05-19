Зовите пожарных - налоговая жжот. Или борьба за НДС переходит в горячую стадию

Ситуация. Налогоплательщик на ОСНО в мае 2020 года (??!) получает требование из ФНС пояснить, почему в декларации НДС за 1/2/3/4 квартал 2019 г. в Разделе 9 не отражены реализации, принятые к вычету его контрагентами и соответственно отраженные в Разделах 8 их деклараций НДС. Стандартная камеральная проверка, все логично. Но это же ФНС России - какая логика? Даже до коронавируса ее не было, а уж после так совсем...

Что делает нормальный налогоплательщик на ОСНО, получив требование про 9 Раздел. Правильно - берет последнюю сданную декларацию НДС и сверяет Раздел 9 со списком неотраженных реализаций из требования. Мало ли, а вдруг. Нееет, все на месте. Лезет в СБИС/КОНТУР/1С-ОТЧЕТНОСТЬ/или кто у вас там еще отправляет отчетность. Там последняя сданная декларация НДС именно та, которую он счас держит в руках. Звонит в налоговую инспектору исполнителю, указанному в требовании.

Вот тут начинается самый треш. Инспектор сообщает, что последняя сданная декларация НДС - НУЛЕВАЯ. И продолжает требовать дать пояснения либо сдать корректировку, а на вопрос «а схренали...?» кладет трубку.

Налогоплательщик, приняв внутрь все что попалось под руку для успокоения души, начинает искать способы выхода из ситуации (тут подробнее писать не можем, извините). В процессе выясняется вот что.

Небольшое отступление от темы. Налогоплательщики сдают декларации НДС, система АСК НДС устанавливает разрывы, инспекторы работают с налогоплательщиками по урегулированию разрывов - то есть подаются корректировки деклараций НДС. Кто-то подаёт сам. А кто-то борется за свой НДС до упора. НО. У ИФНС есть планы не только по сбору налогов, но и по разрывам. За невыполнение планов по которым... как бы так выразиться цензурно... да никак - процесс нецензурный... короче премии лишают. И девственности.

Так вот. В чью гениальную голову пришла такая идея неизвестно, но придумали разрывы уменьшать путем подачи НУЛЕВЫХ деклараций НДС. Декларация есть - цифер в ней нет. А цифер нет - и разрывов тоже нет. И вуаля - премия в кармане, девственность на месте.

Только глупые налогоплательщики не хотят по хорошему сдавать нулевки. Мало того, что не всех получается напугать, так еще и некоторые сами пугают инспекторов прокуратурой. Поэтому в ту же гениальную голову пришла еще одна годная идея - сдавать нулевые декларации НДС за налогоплательщиков, не сообщая им об этом. Незаконно? Да, ну и чо.

И так бы все были счастливы, если бы не эта тупая железяка АСК НДС, по неизвестной причине в мае месяце 2020 года вдруг обнаружившая разрывы в декларациях 2019 года и автоматом разославшая требования.

Возвращаемся к нашему налогоплательщику. Так вот, совершенно случайно выяснилось, что у налогового органа каким-то образом появилась нулевая декларация по НДС за налогоплательщика. Непонятно кто втихаря, от директора оформил ЭЦП на неустановленное лицо и так же втихаря сдал нулевую декларацию НДС за налогоплательщика. История это умалчивает, но кому это выгодно и так понятно.

Описывать дальнейшие события смысла нет, таких историй много, большинство еще не закончилось. Поэтому ставим здесь точку.

Борьба за НДС переходит в горячую стадию. Что думаете?