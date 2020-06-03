Бизнес вообще неправильный. Там бабло побеждает зло

Как бы ни не хотелось это признавать — вот этот самый дурацкий, безмозглый, неграмотный, всеми пинаемый и неуважаемый начинающий мелкий недобизнес — основа социальной стабильности. Возможность уйти из найма в свой бизнес — важнейшее право современного человека. Самореализация наше фсё.
Навеяно достаточно острым обсуждением предыдущей темы между нами девочками «Бухгалтерии Ада слушает» — таки да, не по всем вопросам есть общее одинаковое мнение.
«Я готов отчитаться за каждый доллар, но не спрашивайте меня, как я заработал первый миллион».
Генри Форд.
«Все современные крупные состояния нажиты нечестным путём».
Джон Рокфеллер.
А есть кто начинал бизнес правильно? Пошли на курсы предпринимателей, сдали экзамены, получили дипломы, открыли ООО или ИП, наняли сотрудников и сразу стали работать в плюс и не разорились в хламину через год. Отзовитесь, а? Хочется посмотреть на розовых единорогов. 🦄🦄🦄
Надо сказать, что большинство новоиспеченных предпринимателей делают все правильно: курсы — экзамены — дипломы — ООО — сотрудники — работают. Но почему-то недолго, пока деньги не кончатся. После чего уходят обратно в найм. Остаются в бизнесе, как правило, одни барыги — те, кто умеет крутиться, выкручиваться, выворачиваться и виртуозно привирать.
Потому что на первоначальном этапе эти качества обеспечивают выживание. Надо остаться в живых любым доступным и быстрым способом.
Никто не любит новичков. Клиенты не любят новичков, нет клиентов — все бизнес умирает. Банки и фискальные органы не любят новичков, потому что они тупые и неграмотные, и это правда.
Бизнес вообще неправильный. Там на первом месте деньги. Бабло побеждает зло, и все такое. Подешевле купить, подороже продать. Втюхать ненужное типа снега зимой эскимосам. В долг дать другу под проценты. Тяпнуть то, что плохо лежит. Вступить в оплаченный сговор — взятки и откаты, давать и брать.
Бизнес нарушает законодательство, если никто не видит или можно отмахаться. Вообще формула есть. Чем дальше бизнес от морально-нравственных устоев и законодательства, тем он прибыльнее. Высший пилотаж — это когда тебе еще в лицо не плюют, но правоохранители уже интересуются. Это шутка, правда-правда.
Почему по статистике бывшие троечники могут построить успешный бизнес, а вот у хорошистов и отличников шансов практически ноль? Потому что пытаются строить бизнес правильно. И бизнес у них как правило прям конфета в блестящей обертке. Офис, менеджмент, совещания. МСФО, как без него, столько бабла вбухано. Прибыли пока нет, но все по плану.
А троечники тяп-ляп замастырили чего-то из говна и палок, если заработало — отлищщно. Если нет — ломаем все и строим новый. И ведь получается у них гораздо лучше.
Как бы ни не хотелось это признавать — вот этот самый дурацкий, безмозглый, неграмотный, всеми пинаемый и неуважаемый начинающий мелкий недобизнес — основа социальной стабильности. Возможность уйти из найма в свой бизнес — важнейшее право современного человека. Самореализация наше фсё.
- ПыСы. Самый легкий способ заработать — это купи-продай. Но надо найти нишу. Какую-нибудь укромную, которую пока никто не видит. Правда, счастье будет недолгим, идею угонят на раз-два. Поэтому ниши придётся искать постоянно. Именно в этом бизнес, а не в купи-продай.
- ПыСы2. Бизнес не может быть никаким иным, чем прибыльным или убыточным. Все остальные категории типа бело-чёрный, реальный-прокладка и т.д. — беллетристика и не более того. Бизнес = деньги, а они либо есть либо нет. Если денег априори нет, то это хобби или призвание, но не бизнес.
- ПыСы3. Ни один бизнес не строится сразу с первого этажа. Всегда есть нулевой цикл — этап накопления первоначального капитала. Он всегда страшный, чёрный и незаконный. А без него никак. В нашей стране эта проблема до сих пор решалась просто — плохим контролем за соблюдением налогового законодательства. В других странах примерно то же самое или первые год-два-три ты вообще никому не нужен из фискальных органов. Но сейчас наше налоговое ведомство сносит к чертям худо-бедно устаканившийся порядок. Лишив начинающий бизнес этапа нулевого цикла. Хреново это все.
Что думаете?