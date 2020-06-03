Бизнес вообще неправильный. Там бабло побеждает зло

Как бы ни не хотелось это признавать — вот этот самый дурацкий, безмозглый, неграмотный, всеми пинаемый и неуважаемый начинающий мелкий недобизнес — основа социальной стабильности. Возможность уйти из найма в свой бизнес — важнейшее право современного человека. Самореализация наше фсё.

Навеяно достаточно острым обсуждением предыдущей темы между нами девочками «Бухгалтерии Ада слушает» — таки да, не по всем вопросам есть общее одинаковое мнение.

«Я готов отчитаться за каждый доллар, но не спрашивайте меня, как я заработал первый миллион».

Генри Форд.

«Все современные крупные состояния нажиты нечестным путём».

Джон Рокфеллер.

А есть кто начинал бизнес правильно? Пошли на курсы предпринимателей, сдали экзамены, получили дипломы, открыли ООО или ИП, наняли сотрудников и сразу стали работать в плюс и не разорились в хламину через год. Отзовитесь, а? Хочется посмотреть на розовых единорогов. 🦄🦄🦄

Надо сказать, что большинство новоиспеченных предпринимателей делают все правильно: курсы — экзамены — дипломы — ООО — сотрудники — работают. Но почему-то недолго, пока деньги не кончатся. После чего уходят обратно в найм. Остаются в бизнесе, как правило, одни барыги — те, кто умеет крутиться, выкручиваться, выворачиваться и виртуозно привирать.

Потому что на первоначальном этапе эти качества обеспечивают выживание. Надо остаться в живых любым доступным и быстрым способом.

Никто не любит новичков. Клиенты не любят новичков, нет клиентов — все бизнес умирает. Банки и фискальные органы не любят новичков, потому что они тупые и неграмотные, и это правда.

Бизнес вообще неправильный. Там на первом месте деньги. Бабло побеждает зло, и все такое. Подешевле купить, подороже продать. Втюхать ненужное типа снега зимой эскимосам. В долг дать другу под проценты. Тяпнуть то, что плохо лежит. Вступить в оплаченный сговор — взятки и откаты, давать и брать.

Бизнес нарушает законодательство, если никто не видит или можно отмахаться. Вообще формула есть. Чем дальше бизнес от морально-нравственных устоев и законодательства, тем он прибыльнее. Высший пилотаж — это когда тебе еще в лицо не плюют, но правоохранители уже интересуются. Это шутка, правда-правда.

Почему по статистике бывшие троечники могут построить успешный бизнес, а вот у хорошистов и отличников шансов практически ноль? Потому что пытаются строить бизнес правильно. И бизнес у них как правило прям конфета в блестящей обертке. Офис, менеджмент, совещания. МСФО, как без него, столько бабла вбухано. Прибыли пока нет, но все по плану.

А троечники тяп-ляп замастырили чего-то из говна и палок, если заработало — отлищщно. Если нет — ломаем все и строим новый. И ведь получается у них гораздо лучше.

Как бы ни не хотелось это признавать — вот этот самый дурацкий, безмозглый, неграмотный, всеми пинаемый и неуважаемый начинающий мелкий недобизнес — основа социальной стабильности. Возможность уйти из найма в свой бизнес — важнейшее право современного человека. Самореализация наше фсё.

ПыСы. Самый легкий способ заработать — это купи-продай. Но надо найти нишу. Какую-нибудь укромную, которую пока никто не видит. Правда, счастье будет недолгим, идею угонят на раз-два. Поэтому ниши придётся искать постоянно. Именно в этом бизнес, а не в купи-продай.

Самый легкий способ заработать — это купи-продай. Но надо найти нишу. Какую-нибудь укромную, которую пока никто не видит. Правда, счастье будет недолгим, идею угонят на раз-два. Поэтому ниши придётся искать постоянно. Именно в этом бизнес, а не в купи-продай. ПыСы2. Бизнес не может быть никаким иным, чем прибыльным или убыточным. Все остальные категории типа бело-чёрный, реальный-прокладка и т.д. — беллетристика и не более того. Бизнес = деньги, а они либо есть либо нет. Если денег априори нет, то это хобби или призвание, но не бизнес.

Бизнес не может быть никаким иным, чем прибыльным или убыточным. Все остальные категории типа бело-чёрный, реальный-прокладка и т.д. — беллетристика и не более того. Бизнес = деньги, а они либо есть либо нет. Если денег априори нет, то это хобби или призвание, но не бизнес. ПыСы3. Ни один бизнес не строится сразу с первого этажа. Всегда есть нулевой цикл — этап накопления первоначального капитала. Он всегда страшный, чёрный и незаконный. А без него никак. В нашей стране эта проблема до сих пор решалась просто — плохим контролем за соблюдением налогового законодательства. В других странах примерно то же самое или первые год-два-три ты вообще никому не нужен из фискальных органов. Но сейчас наше налоговое ведомство сносит к чертям худо-бедно устаканившийся порядок. Лишив начинающий бизнес этапа нулевого цикла. Хреново это все.

Что думаете?