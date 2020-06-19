Плохой «хороший бухгалтер». 6 заблуждений российского предпринимателя

Одни и те же грабли у всех, да что ж такое... Наш предприниматель почему-то уверен, что «хороший бухгалтер» тот, кто его не трогает и не напрягает, сидит тихо в своём углу и шуршит своими бумажками. Это обычно такая тетя редкой души человек, которая никогда ни с кем не ругается и не спорит, всех кормит вкусными пирогами, помнит наизусть все дни рождения, и в отпуск ходит три дня в году, потому что не на кого оставить фирму, а она ответственная.

А может быть все с точностью до наоборот? Хороший бухгалтер сущее исчадие ада, потому что постоянно что-то спрашивает, требует документы, ругается с менеджерами, сверяется с контрагентами, и к нему на хромой козе просто так не подъедешь. Вообщем тихим он вообще не может быть. Поэтому если бух сидит тихо, уставившись в монитор, и никого не трогает, то скорее всего, он ведёт свою квази-бухгалтерию, и чихать ему на предпринимателя с высокой колокольни. Это после таких «хороших бухгалтеров» остаётся по 33 требования неотвеченных, блокировка на расчетном счёте и уведомление о начале выездной налоговой проверки...

Заблуждение №1 - хороший бухгалтер живет на работе

На самом деле, если вся бухгалтерия стандартизирована и автоматизирована, все процессы прописаны в инструкциях и имеется система внутреннего контроля - жить на работе бухгалтеру нет никакой необходимости. НЕ-ТУ. А есть только острое желание повысить свою значимость, при полном отсутствии телодвижений в сторону организации своего рабочего процесса. Вдруг гена подумает, что у меня работы мало, зарплату урежет. И хреначит дальше выписки банка врукопашную или на 10-ку номенклатуру канцтоваров дословно как у поставщика в накладной...

Заблуждение №2 - хороший бухгалтер незаменим

Видели таких на пляже с ноутами. Все купаются, загорают, играют в волейбол, вареную кукурузу едят - а эта деловая колбаса в свой ноут уткнулась и по клаве стучит. Платежи отправляет, или еще что-нибудь. Потому что это высококвалифицированная трудная не для среднего ума работа, и никто кроме неё это сделать не сможет. И вообще бухгалтерия это священная корова руки проч! Мое, не отдам никому ни за что! На самом же деле, хороший бух, когда все настроено и организовано, может вообще в офисе не часто появляться.

Заблуждение №3 - на хорошем бухгалтере вся фирма держится

Ну да, ага, а потом когда такой увольняется, начинается какой-то трындец. А ничо, что трындец начался задолго до его увольнения и собственно послужил причиной оного, а не наоборот. Потому что ошибки, совершенные сегодня обнаружатся только в отдаленном завтра. Требования по пояснениям и недоимкам придут уже когда уволиться такой «хороший» бухгалтер и «плохой» бухгалтер попадет под раздачу. Нуачо, при «хорошем»-то требования не приходили.

Заблуждение №4 - хороший бухгалтер на все руки мастер

Если что и на почту сгоняет отправить бандерольку теще или письмо какое заказное поставщику, и канцелярию закупит, и принтер починит и вообще всегда услужлив и приветлив. Кароч, не отказывается от навешанных на него обязанностей не по теме, если надо и за юриста поработает, договор какой-нибудь там сделать или устав попросят изменить. Этакий Молчалин - «угождать всем людям без изъятья – хозяину, начальнику, слуге его, собачке дворника».

Заблуждение №5 - хороший бухгалтер никогда не спорит с налоговой

Если они позвонят и попросят пересдать декларацию, то они правы априори, они ж налоговая, они лучше знают как надо. Не высовывайся вообщем. Нидайбох на комиссию вызвали, это фсе репутация подмочена. Хороших бухгалтеров на комисси не вызывают, к ним и с налоговыми проверками не приходят.

Заблуждение №6 - хороший бухгалтер всегда платит мало налогов

Неважно как, но от него требуется только одно - сделай как заплатить меньше, если не можешь, значит ты плохой бухгалтер

И лепит этот «хороший бухгалтер» чо попало в декларациях и в отчетности, стараясь не думать о завтра..