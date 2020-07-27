Мнение: за что закрыли хабаровского губернатора Фургала

Откровенное мнение хабаровчанки Ольги Ганюшкиной, одного из авторов блога «Бухгалтерия Ада слушает».

Начнем с записи одного рабочего совещания Фургала.

Если коротко, то расклад такой. Строится жилой комплекс из трех домов. Сметная стоимость 600 лямов. Два дома сдали, на третий, как всегда, денег не хватило.

А теперь немного зазеркальной арифметики.

Комплекс из трех домов стоит 600 лямов. Первые два дома оплачены дольщиками полностью. Третий дом:

оплачен дольщиками в сумме 171 лям;

объем строительства оценивается на 72%;

неоконченные СМР оценены примерно в 50 лямов;

инвестор, заходящий на достройку третьего дома, оценивает свои вложения в 110 лямов.

Итого третий дом при сметной стоимости 185 лямов обойдется по факту в 171 110=281 лям.

Предыдущий застройщик проблемного дома МУП Управление капитальным строительством (или МУП УКС) находится в стадии банкротства. Учером МУП является администрация города Хабаровска. На данный момент в МУП УКС назначен конкурсный управляющий.

Один из подрядчиков МУП УКС, ООО Промтехснаб, с записью о недостоверности юридического адреса, тоже банкрот и находится в конкурсном управлении того же конкурсного управляющего, что и у МУП УКС.

Хе-хе, двигаемся дальше. У МУП УКС заявленных кредиторов на 430 лямов плюс 65 лямов наползло за время конкурсного управления. И дебиторов на 200 лямов. Со слов странного конкурсного, дебиторка вся мертвая, кто бы сомневался...

Ну, и, наконец, вишенка. Среди 430 лямов заявленной кредиторки МУП УКС есть загадочные 68 лямов, право требовать которые принадлежит физику Ш. согласно договору цессии с банкротом и бывшим подрядчиком МУП УКС неким ООО Промтехснаб, управляемым тем же конкурсным, что и МУП УКС...

Нормальный заплет, схема с цессией и физиком рабочая, хоть и топорная.

Что делает губернатор Фургал. Вместо того, чтобы брать ,что дают. Когда вся эта шобла начинает втюхивать про инвестора или субсидию из бюджета. Сергей Иванович почему-то крайне быстро соображает и очень в теме, говорит все, что думает, называя вещи своими именами. И категорически не соглашается ни на схему с инвестором, ни на субсидирование из бюджета. Совершенно логично усматривая в этом коррупцию.

Вот нельзя так себя вести, нельзя. У нас в стране за коррупцией рулит отдельный человек, специально обученный между прочим. Ну куда Вы полезли, Сергей Иванович, а?

Автор поста: Ольга Ганюшкина