Четыре типа главбуха: тест для генерального директора

Как выбрать главбуха, чтобы потом не было мучительно больно?

Представляем тест для определения типа главбуха. С каким из них вам работать — только ваш выбор.

Как проходить тест? Главбуху не нужно выбирать один из вариантов, главбуха нужно наблюдать в ситуации. Потому что говорим мы правильные вещи, а делаем черт знает что.

Из налоговой по ТКС пришло требование о предоставлении документов в связи с камеральной проверкой налоговой декларации. Список истребуемых документов на шести листах. Реакция главбуха:

Сделает вид, что не получал никаких требований. Может, у нас интернета нету. Пусть почтой присылают, у нас тоже юридический адрес в трансформаторной будке. Нуачо, мы лысые что-ли, всем можно, а нам нельзя? Молча будет собирать и отправлять документы, задерживаясь на работе до десяти, глотая слезы. Надо же ж предоставить все, что просят, это ж налоговая, сидят, ждут, волнуются... Попытается сначала спихнуть на предыдущего главбуха, так как это его период работы. Потом на юриста и секретаря, все равно сидят дурака валяют. Если не получится, то будет отвечать на требование, но с криками, швырянием дырокола в стену, полным параличом работы предприятия на время ответа на требование, а главное, сикось накось и с гневными отписками. Сначала оценит последствия предоставления и непредоставления документов по требованию, обсудит с юристом и директором. После чего накидает план действий и раздаст поручения. Все в рабочем порядке, без истерик и соплей, очень скучно и обыденно.

При расчете заработной платы бухгалтер ошибся, работники пришли в бухгалтерию с требованием пересчитать зарплату, угрожают пожаловаться в трудовую инспекцию. Реакция главбуха:

Примет позицию «я не я и жопа не моя» и отправит разбираться к директору. Спрячется в шкаф, типа нет никого и не будет разговаривать. Потому что все вопросы решает директор. Вот как он скажет, так и будет. И нечего тут митинговать, тоже мне хабаровчане нашлись. Заикаясь и слезно извиняясь, быстро доначислит и доплатит все, что требуют работники, пока они никуда не пожаловались. Главное, чтобы никто не подумал, что главбух такой сякой плохой и не рассказал никому. Выйдет из бухгалтерии руки в боки и начнет скандалить с работниками, затыкая всем рты, доказывая свою правоту, посылая жаловаться хоть в ООН или к министру культуры и спорта. Половина народу сразу откажется от своих притязаний, а остальным придется выслушивать в свой адрес «крохоборы, я вам счас раздам по 10 ваших рублей» и «считать научитесь Архимеды хреновы». Возьмет с работников письменные пояснения, чтобы сначала разобраться в ситуации. Напишут человека три от силы, остальные уйдут, плюнув под ноги. На письменные пояснения сотрудников главбух ответит, что зарплата действительно рассчитана неверно, но не в большую сторону, а в меньшую. Так как удержание излишних начислений запрещено, перерасчета не будет. Будет меньше начислено в следующем месяце.

ПФР выставляет штраф за несвоевременную сдачу СЗВ-М на 20 тысяч. Действия главбуха:

Молча заплатит с расчетного счета, втихаря, так чтобы директор не увидел, типа так оно и было. Все равно же платить заставят рано или поздно. Ничего сделать нельзя. Моей вины нет. Это не я, это ТКС накосячила. Будет плакать три дня в подушку, а потом заплатит штраф со своей зарплатной карты. Потому что это моя вина, моя ответственность. Просто мне не повезло, полоса какая-то черная и походу я вдоль иду... Методично в течении нескольких дней будет выносить мозг инспектору ПФР по телефону, жестко критикуя пенсионную систему и прогнозируя скорую смену политического строя в стране. В результате уволится весь инспекторский состав отдела ПФР, после чего главбуху позвонит начальник регионального отделения ПФ РФ, с которым они сторгуются на 5 тыщ штрафа с рассрочкой платежа на два года. Выяснит причины, соберет и предоставит доказательства своей невиновности. Напишет совместно с юристом обширный ответ с отказом платить штраф, вежливый, занудный, с примерами из судебной практики, так чтобы даже мыслей не было продолжать настаивать на штрафе.

Директор по телефону говорит главбуху выдать деньги из кассы пришедшему только что незнакомому человеку, который не является сотрудником или контрагентом. Действия главбуха:

Раз директор сказал, значит надо выдать и не задавать лишних вопросов. Я тут никаких решений не принимаю. Сказал выдать — я выдаю. Какие ко мне претензии? Почему РКО сразу не оформили? Нууу, это же через директора, на него и оформили РКО. Потом. Что не так? Робко попросит предъявить паспорт, но все равно выдаст деньги под честное слово принести паспорт в следующий раз. Хороший же человек, честный, по глазам видно. Заполнит РКО со слов человека. Людям надо верить. Сначала потребует написать два заявления, одно на прием на работу, второе на выдачу денег в подотчет. Потом потребует копию паспорта, загранпаспорта, СНИЛС, ИНН, военного билета, свидетельства о браке, свидетельства о рождении детей, справку из учебного заведения об очном обучении ребенка, справку из ЖЭКа о составе семьи, справку 2-НДФЛ с предыдущего места работы, справку от предыдущего страхователя, справку из дурки, флюрографию, прививку от ковид-19, медкомиссию, диплом об образовании, допуски к работе с ККТ, к электромонтажным и высотным работам, и т.д. Прикопается к прививке от ковид-19, потому что нужна от ковид-20, и не даст денег. Не даст денег ни при каких обстоятельствах. Задержит человека силами службы безопасности вплоть до приезда директора и выяснения обстоятельств. Навтыкает директору за такие звонки.

Директор решает заняться новым видом деятельности, например, импортом товаров из соседней страны. У главбуха нет опыта работы в ВЭД. Действия главбуха:

Будет уговаривать директора бросить эту затею, потому что это очень сложно. Напридумывает всяких страшных историй про кидалово. Напомнит, что в другой стране говорят на тарабарском языке, которого никто не знает и выучить его надо сто лет. Закажешь трусы, пришлют крыло от самолета. Ну вот зачем, а? Обидится и будет плакать три дня, после чего напишет заявление на увольнение. Порвет его, напишет еще раз в кабинете директора, рыдая со словами «что я вам плохого сделала». Уйдет в отпуск на неделю, но вернется через два дня в обреченной покорности судьбе, так как ипотека сама не заплатится, а работать в семье больше некому. Потребует взять зама главбуха по ВЭД и сбагрит всю работу на него. Другие варианты даже рассматривать не будет. Робкие попытки намекнуть на привлечение хотя бы консультанта, а не целого зама, встретят такой яростный отпор, что сама импортная идея начнет казаться крайне сомнительной. Найдет в интернете обучающий курс и отучится. После чего проведет анализ новых бизнес процессов, которые появятся, и предоставит директору выводы о целесообразности нового направления.

До 8 баллов: ФЛЕГМА. Лучше гнать в шею, это не главбух, это дурында, одни убытки будут. Единственная веская причина держать такого главбуха — это его дешевизна и распространенность на рынке труда. Уволился один, на его место берете такого же, ничего не теряя. Это главбух «чтобы был». Какую-то работу он будет делать, разумеется. Но в основном это будет мало кому нужная туфта. Поэтому платить можно и нужно мало, ниже рынка. И это плюс.

От 9 до 13 баллов: ГРУСТЬ. Если главбух в единственном числе, то может и подойдет, а если нужен главбух руководитель, то однозначно нет. Это, как правило, хороший человек, но к сожалению, это не профессия. Самая веская причина держать такого главбуха — также его относительная дешевизна на рынке труда. Кроме того, качество работы как главбуха может быть даже очень неплохим, а в некоторых случаях прям отличным, но. Надо понимать, что этот человек слаб, и в бой таких не берут.

От 14 до 18 баллов: ХОЛЕРА. Очень неплохой вариант, но характер конечно тот еще, так что надо еще подумать. Один из минусов — не стоит тех денег, которые требует, а в этом плане аппетит просто конский. Но зато скучно не будет, это факт. Особенно на корпоративах, это будет самая зажигалка, будет что выложить в ютуб. Самый большой плюс — откусается от кого угодно, как булька, только скажи «фас». Больше управленец, нежели главбух, поэтому рассчитывать на какую-то квалификацию не стоит.

От 19 до 20 баллов: ЖЕЛЕЗОБЕТОН. Самое оно, надо брать. Если денег хватит. Это те редкие спецы, которые на рынке труда даже не появляются. Их передают из рук в руки как переходящее красное знамя.