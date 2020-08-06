Очень плохие советы: как отвечать на требования налоговой

Главная цель – не дать исчерпывающий ответ с приложением документов, а начисто отбить желание продолжать диалог. Бить врага нужно его же оружием.

Налоговый орган требует пояснить, почему на предприятии низкая заработная плата. Предлагает пересчитать и доплатить налоги в бюджет. В противном случае вызывает на зарплатную комиссию.

Налоговый орган требует дать пояснения по факту получения убытка. Предлагает в добровольном порядке уточнить свои налоговые обязательства.

Налоговый орган обнаружил снижение выручки в сравнении с другими периодами и предлагает уточнить выручку или предоставить причины снижения выручки.

1) Пишите очень большой текст ответа, листов на 5-6 мелким шрифтом. Выделяйте часть текста курсивом, подчеркиванием и жирным шрифтом, делайте отступы и абзацы, используйте нумерацию и списки – все это в случайном порядке и по только вам известной логике.

2) Текст должен содержать грамматические ошибки и быть лексически безграмотным, с хаотично расставленными знаками препинания. Можно поставить пару вопросительных знаков в конце невопросительных предложений.

3) Обязательно включать в текст многочисленные ссылки на законодательство и судебную практику. Желательно это делать в каждом предложении. Такая типа претензия на юридическую грамотность. Большая половина ссылок должна иметь очень отдаленное отношение к смыслу текста, а часть не иметь вообще никакого отношения.

4) Цифры в тексте арифметически вообще не должны сходиться, где-то на копейки, но в паре случаев расхождение должно быть значительным. Каждую цифру в тексте подтверждать прописью рядом в скобках, допуская при этом максимальное количество ошибок.

5) Активно используйте канцелярские штампы.