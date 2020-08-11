Очень плохие советы-2. Налоговое планирование или как уходить от налогов

На всякий случай предупреждаем, что все нижесказанное шутка и на практике применению не подлежит.
Практически каждый второй главбух работает на гену, планирующего налоги. Само по себе планирование вещь хорошая. НО. Планирование налогов большинство ген воспринимает буквально – вот тебе годовой бюджет на налоги и крутись, как хочешь. При этом бюджет считается геной по-тупому – в лучшем случае, 1% от выручки. Конечно, сразу напрашивается дельный совет таким главбухам – бежать оттуда с криком «А-А-А!!!». Только еще бы к совету прикладывался маршрут куда бежать, но его, к сожалению, нет, потому что по большому счету бежать особо некуда. Вот тут и идут в ход всякие налоговые схемы, разработанные как налоговыми консультантами, так и самопальные. И делятся они на чистые (или белые) и грязные.
Налогового консультанта, бухгалтера, юриста тоже могут привлечь к уголовной ответственности как соучастника преступления (интеллектуального пособника), кто помогал разрабатывать «черные схемы». (п. 5 ст. 33 УК РФ).
Совет. Чтобы консультанту остаться в правовом поле, ему нужно получить от клиента письменную информацию об основной цели сделки при составлении юридического заключения и обязательно использовать оговорки, что клиент не собирается нарушать действующее законодательство.
Чистые налоговые схемы
Суть всех чистых схем – законное использование налоговых льгот и законное применение льготных налоговых режимов, а также законное дробление бизнеса. Тут все скучно, серо и обыденно. Сначала идет дробление бизнеса так, чтобы его можно было отстоять. Затем там, где можно, применяются льготные режимы налогообложения. И в заключении прорабатывается схемы вывода нала через физиков и ИП.
Грязные налоговые схемы
То ли дело грязные схемы. Вот где мордор, трэш и угар. Фтопку принципы и устои. Чем дебильнее, тем эффективнее схема.
- Занижение наличной выручки. Казалось бы, наличную выручку занизить проще пареной репы – просто положил в карман и все. Нееет, не все. Даже если надо пробить по кассе, чек можно тупо «отложить». На чеки возврата и сторно есть регламент, а на отложенные НЕТ. Откладывай сколько влезет. Одна засада тут. Персонал на кассе будет воровать нещадно.
- Занижение выручки по эквайрингу. Вроде тут никак. Ха-ха, еще как «как». Покупается «левый» банковский терминал и привязывается к карте физлица. И вуаля – деньги перекочевывают с карты на карту, минуя кассовый аппарат. Или еще проще – покупатель просто переводит деньги со своей карты на карту продавца. Минус все тот же – воруют безбожно.
- Занижение выручки по банку. А тут как? Да легко. Заводится отдельное ООО или ИП не суть. И пишется письмо покупателю с просьбой перечислить деньги по сделке на реквизиты этого отдельного ООО или ИП в связи с бла-бла-бла. Работает это, разумеется, только с покупателями-упрощенцами. И фсе. По банку деньги не проходили. Покупатель-упрощенец вашу с ним сделку нигде не засветит.
- Завышение вычетов НДС. Тут вобще схема тупой и еще тупее. Не надо ничего покупать у этих барыг с бумажным НДС. Берете и сами рисуете счет-фактуры от имени какого-нибудь крупнейшего. Все реквизиты есть в интернете. Желательно напутать с КПП и адресом отгрузки. Чтобы наверняка, счет-фактуры надо делать на суммы до 300 тыщ, и не круглые, а с копьем.
- Завышение расходов в налоговой базе по налогу на прибыль. Тупо рисуем цифры в Прил.2 какие надо.
- Можно по-умному завысить расходы по налогу на прибыль. Самое то это цессия. Если конечно имеется просроченная дебиторка. Ее еще надо умертвить хорошенько, после чего можно совершенно спокойно продать за три копейки.
- Занижение НДФЛ и страховых взносов. Тут понятно – зарплата в конвертах. Вопрос один – где брать конверты? Заводим ИП на УСН, ПСН или ЕНВД надо посчитать что выгоднее. Заключаем с ним договор и гоним туда безнал, оттуда на карту физлица и снимаем в банкомате.
- Еще один способ вывода безнала в нал через ИП. Задним далеким числом рисуете договор займа. Считаете проценты. Пишете претензию. И гоните деньги на ИП в счет погашения долга по договору займа и процентам на основании претензии.
- Вывод кэша через ИП на ЕНВД вообще любимая схема. Засада может поджидать в виде банка, который потребует пояснить, куда это одинокий ИП-шник снимает свой нал. Обычно у ИП на ЕНВД бухгалтера нет,а проблемы могут быть большие.
- Самозанятые. Всех переводим как самозанятых. Очень удобно, налоговая нагрузка минимальная. Если налоговики докажут, что это фактически ваш сотрудник, который выполнял трудовые функции, то вся схема летит к черту, с доплатой налогов, пени и штрафов.
Небольшая, но важная оговорка. Все эти грязные схемы работают только при условии полностью разваленного бухгалтерского и налогового учета и фонарных данных в налоговой и бухгалтерской отчетности.
В общем, как говорил Остап Бендер, надо чтить Уголовный Кодекс (ст. 198 и 199 УК РФ).