Очень плохие советы-2. Налоговое планирование или как уходить от налогов

На всякий случай предупреждаем, что все нижесказанное шутка и на практике применению не подлежит.

Практически каждый второй главбух работает на гену, планирующего налоги. Само по себе планирование вещь хорошая. НО. Планирование налогов большинство ген воспринимает буквально – вот тебе годовой бюджет на налоги и крутись, как хочешь. При этом бюджет считается геной по-тупому – в лучшем случае, 1% от выручки. Конечно, сразу напрашивается дельный совет таким главбухам – бежать оттуда с криком «А-А-А!!!». Только еще бы к совету прикладывался маршрут куда бежать, но его, к сожалению, нет, потому что по большому счету бежать особо некуда. Вот тут и идут в ход всякие налоговые схемы, разработанные как налоговыми консультантами, так и самопальные. И делятся они на чистые (или белые) и грязные.

Налогового консультанта, бухгалтера, юриста тоже могут привлечь к уголовной ответственности как соучастника преступления (интеллектуального пособника), кто помогал разрабатывать «черные схемы». (п. 5 ст. 33 УК РФ).

Совет. Чтобы консультанту остаться в правовом поле, ему нужно получить от клиента письменную информацию об основной цели сделки при составлении юридического заключения и обязательно использовать оговорки, что клиент не собирается нарушать действующее законодательство.

Чистые налоговые схемы

Суть всех чистых схем – законное использование налоговых льгот и законное применение льготных налоговых режимов, а также законное дробление бизнеса. Тут все скучно, серо и обыденно. Сначала идет дробление бизнеса так, чтобы его можно было отстоять. Затем там, где можно, применяются льготные режимы налогообложения. И в заключении прорабатывается схемы вывода нала через физиков и ИП.

Грязные налоговые схемы

То ли дело грязные схемы. Вот где мордор, трэш и угар. Фтопку принципы и устои. Чем дебильнее, тем эффективнее схема.

Занижение наличной выручки. Казалось бы, наличную выручку занизить проще пареной репы – просто положил в карман и все. Нееет, не все. Даже если надо пробить по кассе, чек можно тупо «отложить». На чеки возврата и сторно есть регламент, а на отложенные НЕТ. Откладывай сколько влезет. Одна засада тут. Персонал на кассе будет воровать нещадно. Занижение выручки по эквайрингу. Вроде тут никак. Ха-ха, еще как «как». Покупается «левый» банковский терминал и привязывается к карте физлица. И вуаля – деньги перекочевывают с карты на карту, минуя кассовый аппарат. Или еще проще – покупатель просто переводит деньги со своей карты на карту продавца. Минус все тот же – воруют безбожно. Занижение выручки по банку. А тут как? Да легко. Заводится отдельное ООО или ИП не суть. И пишется письмо покупателю с просьбой перечислить деньги по сделке на реквизиты этого отдельного ООО или ИП в связи с бла-бла-бла. Работает это, разумеется, только с покупателями-упрощенцами. И фсе. По банку деньги не проходили. Покупатель-упрощенец вашу с ним сделку нигде не засветит. Завышение вычетов НДС. Тут вобще схема тупой и еще тупее. Не надо ничего покупать у этих барыг с бумажным НДС. Берете и сами рисуете счет-фактуры от имени какого-нибудь крупнейшего. Все реквизиты есть в интернете. Желательно напутать с КПП и адресом отгрузки. Чтобы наверняка, счет-фактуры надо делать на суммы до 300 тыщ, и не круглые, а с копьем. Завышение расходов в налоговой базе по налогу на прибыль. Тупо рисуем цифры в Прил.2 какие надо. Можно по-умному завысить расходы по налогу на прибыль. Самое то это цессия. Если конечно имеется просроченная дебиторка. Ее еще надо умертвить хорошенько, после чего можно совершенно спокойно продать за три копейки. Занижение НДФЛ и страховых взносов. Тут понятно – зарплата в конвертах. Вопрос один – где брать конверты? Заводим ИП на УСН, ПСН или ЕНВД надо посчитать что выгоднее. Заключаем с ним договор и гоним туда безнал, оттуда на карту физлица и снимаем в банкомате. Еще один способ вывода безнала в нал через ИП. Задним далеким числом рисуете договор займа. Считаете проценты. Пишете претензию. И гоните деньги на ИП в счет погашения долга по договору займа и процентам на основании претензии. Вывод кэша через ИП на ЕНВД вообще любимая схема. Засада может поджидать в виде банка, который потребует пояснить, куда это одинокий ИП-шник снимает свой нал. Обычно у ИП на ЕНВД бухгалтера нет,а проблемы могут быть большие. Самозанятые. Всех переводим как самозанятых. Очень удобно, налоговая нагрузка минимальная. Если налоговики докажут, что это фактически ваш сотрудник, который выполнял трудовые функции, то вся схема летит к черту, с доплатой налогов, пени и штрафов.

Небольшая, но важная оговорка. Все эти грязные схемы работают только при условии полностью разваленного бухгалтерского и налогового учета и фонарных данных в налоговой и бухгалтерской отчетности.

В общем, как говорил Остап Бендер, надо чтить Уголовный Кодекс (ст. 198 и 199 УК РФ).