Как со временем менялись ключевые требования к главному бухгалтеру

Мы разобрались как происходит трансформация ключевых требований бизнеса к главному бухгалтеру.
Лихие 90-е
- Умеет считать на калькуляторе
- Знает где налоговая, что и когда туда нести
- Может подделать любую подпись через стекло, даже самую сложную
- Есть высшее экономическое образование
2000 год
- Имеет в личной собственности обе части налогового кодекса и пытается его читать
- Знает как включить компьютер, как переключаться с русского на английский и наоборот, как вставлять бумагу в принтер и пользоваться сканером
- Умеет работать в учетной программе и в Excel/Word
- Есть аттестат аудитора
2005 год
- Есть личный программист 1С
- Имеет личные контакты с налоговиками
- Может нарисовать рабочую налоговую схему и внедрить ее, с полной автоматизацией процессов с помощью своего личного программиста
- Есть диплом МВА
2010 год
- Знает как заработать на НДС и другие схемы
- Может оптимизировать налоговую нагрузку вплоть до минимума, с документами и экономическим обоснованием как для налоговиков так и для директора
- Понимает суть и смысл текстов юридических документов — уставов, протоколов, договоров, соглашений и т.д.
- Есть аттестат налогового консультанта
2015 год
- Ни одни из предыдущих директоров, включая нынешнего, не сидит, несмотря на активные следственные действия
- Понимает текст налогового кодекса лучше чем сами налоговики, видит в нем дыры и нестыковки с остальным законодательством в области бухгалтерского и налогового учета и знает, что с этим делать
- Есть опыт прохождения ВНП со снижением требований по акту проверки минимум в два раза и вплоть до полного отзыва решения
- Есть сертификаты 1С Профессионал
2020 год
- Хорошо разбирается в 115-ФЗ, блокировки счетов редкость, а если все-таки банк по глупости и неосторожности заблочил счёт, то бедный, бедный управляющий...
- В налоговую дверь ногой открывает, есть личные сотовые телефоны начальников отделов, все вопросы решаются, никто ни от кого не бегает
- Печатается в специализированных журналах, ведёт свой блог
- Есть диплом юриста
- И заглянем в светлое будущее...
2025 год
- Не смогли посадить, не удалось собрать доказательную базу
- Может сам выпустить ЭЦП, отозвать или заменить декларацию
- Знает как интегрировать 1С с чем угодно, включая АСК НДС
2030 год
- Умеет писать ручкой по бумаге
- Умеет считать на калькуляторе
- Имеет встроенный в сетчатку глаза фотоаппарат