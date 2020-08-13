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Бухгалтерия Ада слушает

Как со временем менялись ключевые требования к главному бухгалтеру

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Мы разобрались как происходит трансформация ключевых требований бизнеса к главному бухгалтеру.

Лихие 90-е

  1. Умеет считать на калькуляторе
  2. Знает где налоговая, что и когда туда нести
  3. Может подделать любую подпись через стекло, даже самую сложную
  4. Есть высшее экономическое образование

2000 год

  1. Имеет в личной собственности обе части налогового кодекса и пытается его читать
  2. Знает как включить компьютер, как переключаться с русского на английский и наоборот, как вставлять бумагу в принтер и пользоваться сканером
  3. Умеет работать в учетной программе и в Excel/Word
  4. Есть аттестат аудитора

2005 год

  1. Есть личный программист 1С
  2. Имеет личные контакты с налоговиками
  3. Может нарисовать рабочую налоговую схему и внедрить ее, с полной автоматизацией процессов с помощью своего личного программиста
  4. Есть диплом МВА

2010 год

  1. Знает как заработать на НДС и другие схемы
  2. Может оптимизировать налоговую нагрузку вплоть до минимума, с документами и экономическим обоснованием как для налоговиков так и для директора
  3. Понимает суть и смысл текстов юридических документов — уставов, протоколов, договоров, соглашений и т.д.
  4. Есть аттестат налогового консультанта

2015 год

  1. Ни одни из предыдущих директоров, включая нынешнего, не сидит, несмотря на активные следственные действия
  2. Понимает текст налогового кодекса лучше чем сами налоговики, видит в нем дыры и нестыковки с остальным законодательством в области бухгалтерского и налогового учета и знает, что с этим делать
  3. Есть опыт прохождения ВНП со снижением требований по акту проверки минимум в два раза и вплоть до полного отзыва решения
  4. Есть сертификаты 1С Профессионал

2020 год

  1. Хорошо разбирается в 115-ФЗ, блокировки счетов редкость, а если все-таки банк по глупости и неосторожности заблочил счёт, то бедный, бедный управляющий...
  2. В налоговую дверь ногой открывает, есть личные сотовые телефоны начальников отделов, все вопросы решаются, никто ни от кого не бегает
  3. Печатается в специализированных журналах, ведёт свой блог
  4. Есть диплом юриста
  5. И заглянем в светлое будущее...

2025 год

  1. Не смогли посадить, не удалось собрать доказательную базу
  2. Может сам выпустить ЭЦП, отозвать или заменить декларацию
  3. Знает как интегрировать 1С с чем угодно, включая АСК НДС

2030 год

  1. Умеет писать ручкой по бумаге
  2. Умеет считать на калькуляторе
  3. Имеет встроенный в сетчатку глаза фотоаппарат
профессия бухгалтер
Бухгалтерия Ада слушает

Блог о бизнесе и экономике от членов группы Налоговых консультантов в Фейсбуке Ольги Ганюшкиной и Анастасии Переваловой. Все тексты блога мы пишем вдвоем. Несмотря на значительное расстояние между нами и разницу в возрасте, мы находимся на одном уровне доходов и с одинаковым способом заработка. Совпадений вообще намного больше, чем могло бы быть, что в итоге привело нас к мысли создать и вести единый блог. Мы пишем о сегодняшних буднях бизнеса с точки зрения практикующих главных бухгалтеров, финансовых директоров и собственников, которыми мы являемся, управляя собственными бухгалтерскими фирмами. (С) Ганюшкина О.С. Перевалова А.А. Бухгалтерия Ада слушает. Копирование материалов блога без ссылок на авторов или на блог запрещено. Бухгалтерия Ада не предупреждает, а угрожает - плагиат опасен дла душевного здоровья!