Высокие бухгалтерские технологии и бухгалтерская жизнь

Недавно новость прошла, что какая-то там фея залезла на гору Эльбрус и оттуда исполнила свою обязанность самозанятого налогоплательщика через сервис «МОЙ НАЛОГ». И все сработало как надо.

Я вас умоляю. Рассказываю две истории по теме, буквально из вчерашнего.

История № 1 . У одного чела была фирма, которую он бросил. Три года по фирме никакой движухи нет, налоговая стала ее ликвидировать, дала объявление в вестник, все скучно, аж зубы сводит. И тут тада-ам! Мафия просыпается! ПФР пишет возражение на ликвидацию в связи с неуплатой пени в размере 8 копеек. Думаете, почему такие маленькие пенсии? Потому что пени не платят всякие гады. Кто копейку должен, кто две, а кто-то и целых восемь! И потом быстренько ликвидируются и все, а денег нет. Но ПФР стоит на страже, молодцы.

Ну да ладно, заплатить надо и все. ВООООООТ! Как заплатить то, если расчетного счета нет, ЭЦП нет, и восьми копеек тоже нет и они в природе уже не существуют. Просто рубль в ПФР не берут, им чужого и наличного ненада.

Можно заплатить с карты физлица. Ха-ха, кто платил, тот понял сарказм. В общем ликвидация встала колом...

История № 2. А у налоговой счас другая затея — ликвидация по недостоверности адреса. Высылают они уведомления на все адреса какие только найдут. Адреса учеров, руководителей, юрадреса — в общем всем. Заказными письмами. Каждое стоимостью от 48 рублей, кстати. На уведомление надо срочно дать ответ, что да, фирма находится по указанному адресу, мы никуда не сбежали. НО! По ТКС нельзя! Только через налог.ру (почиму? где логика?!). А там отправил и все, ни ответа ни привета. Дошло ли, прочитали, может что еще надо — неизвестно. Сиди возле почтового ящика, карауль извещение и дуй на почту за очередным заказным письмом.

И главное — вся эта катавасия происходит когда думаете? Аккурат в августе. Когда все нормальные люди в отпусках на море загорают... Или под Новый год любят такое присылать, чтоб уж наверняка падла...падла...подловить....